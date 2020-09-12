У Верховну Раду внесли законопроект про доступ поліції до телефонів і комп’ютерів українців



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В разі ухвалення даного законопроекту провайдерів телекомунікацій зобов’яжуть за власні кошти встановлювати у своїх мережах техзасоби, необхідні для проведення негласних слідчих дій та доступу до інформації про зв’язок абонента

Автором проекту закону виступив народний депутат від «Слуги народу» Денис Монастирський

У Верховну Раду України внесли законопроект №4004, який покликаний створити правовий механізм для боротьби з кіберзлочинністю. Поряд з цим його норми передбачають можливість використання електронних доказів та зобов’язання провайдерів розкривати дані про діяльність користувача в інтернеті.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Автором проекту закону виступив народний депутат від «Слуги народу» Денис Монастирський та група депутатів «За майбутнє», «Довіри» і СН (усього 13 підписантів).

Законопроект пропонує вдосконалити державно-приватну взаємодію правоохоронців та провайдерів під час проведення оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій та тимчасового доступу до інформації, речей і документів.

В разі ухвалення даного законопроекту провайдерів телекомунікацій зобов’яжуть за власні кошти встановлювати у своїх мережах техзасоби, необхідні для проведення негласних слідчих (розшукових) дій та доступу до інформації про зв’язок, абонента, отримання і маршрут передавання інтернет-послуг, їх тривалість та зміст.

Також оператори мають сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення їх проведення.

Такий досвід вже мають всі оператори зв’язку в РФ, які зобов’язані встановлювати аналогічне обладнання (т.з СОРМ – Система технічних засобів для забезпечення функцій оперативно-розшукових заходів) за власний кошт на користь спецслужб, в тому числі – відповідно до так званого «закону Ярової», який декларувався як посилення покарання за тероризм і екстремізм.

Також законопроект пропонує доповнити перелік процесуальних джерел доказів електронними доказами і створити порядок спеціальної конфіскації віртуальних активів.

У документі визначено, що електронним доказом є інформація в електронній формі з відомостями, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження: текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо, віртуальні активи, сайти, текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані та бази даних.

Нагадаємо, міністерство інфраструктури має внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про правила техогляду автомобілів. Повернення раніше скасованого в Україні обов’язкового техогляду для всіх легкових автомобілів – одна з умов угоди про асоціацію з ЄС.