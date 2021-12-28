У Києві затримано наркодилерів із великою партією «товару» (фото)

Під час обшуку у зловмисників вилучили наркотиків на близько 2 млн грн

У Києві правоохоронцями викрито та затримано двох осіб, які тривалий час займалися збутом наркотичних засобів на території столиці через месенджер Telegram. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході проведення обшуків в автомобілі та за місцем проживання затриманих вилучено:

6 кг різних видів наркотиків;

5 тис. пігулок «екстазі» та Xanax;

1120 марок LSD різних видів.

Загальна сума вилучених наркотиків становить близько 2 млн грн.

Наразі вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Вилучені наркотичні речовини направлено на експертизу.

Викриття злочинної діяльності здійснювалось слідчими Дарницького управління поліції за оперативного супроводження Управління боротьби з наркозлочинністю в Києві під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури столиці.

Як повідомлялося, раніше в Києві було викрито наркоділків зі щомісячною виручкою в понад 1 млн грн.