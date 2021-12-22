У Києві викрито наркоділків зі щомісячною виручкою в понад 1 млн грн

Організувало наркобізнес подружжя з Черкащини

Слідчі Дарницького управління поліції спільно з працівниками Управління боротьби з наркозлочинністю та співробітниками Служби безпеки України, під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури викрили злочинну діяльність осіб, які збували наркотичні речовини на території Києва та Одеси. Щомісячна виручка за збут наркотичних засобів становила понад 1 млн грн. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці провели оперативну закупку та обшуки за місцями мешкання порушників.

«Ми з’ясували, що організували наркобізнес уродженці Черкащини - 29-річна жінка та її 30-річний чоловік, які залучили до своєї злочинної діяльності трьох осіб на роль адміністраторів, а ще шістьох – «закладчиками». Наркоділки перевіряли надходження оплати на банківські рахунки за наркотичні засоби, після чого координували наркозалежних осіб на місцезнаходження схованки з наркотиками. Під час санкціонованих обшуків ми вилучили розфасовану наркотичну речовину, ймовірно, амфетамін, ваги, чорнові записи, поліетиленові пакети з нашаруванням білої порошкоподібної речовини, мобільні телефони та гроші», – розповів начальник слідчого відділу Дарницького управління поліції Антон Жидовцев.

Подружжя та ще п’ятьох осіб поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – уродженці Черкаської області, 1987-го, 1992-го, 1996 років народження, мешканець Хмельниччини, 1987 року народження, та мешканець Одеської області, 2002 року народження.

На даний час зусилля правоохоронців спрямовані на затримання ще чотирьох фігурантів для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Триває досудове розслідування, розпочате за частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України (незаконний збут наркотичного засобу у великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групи осіб).

Зловмисникам загрожує позбавлення волі до десяти років із конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання відносно них запобіжних заходів.

Раніше столичні правоохоронці викрили діяльність злочинної групи, учасники якої здійснювали виготовлення та збут психотропних та наркотичних речовин в особливо великих розмірах. Вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин становить понад 5 млн грн.