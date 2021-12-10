Правоохоронці викрили дует наркоторговців, які збували метадон у Києві (фото)

Під час обшуків за місцем проживання затриманих вилучено понад 40 згортків з кристалоподібною речовиною білого кольору

Зловмисники збували наркотичний засіб шляхом здійснення «закладок»

Столичні правоохоронці затримали 38-річного чоловіка та 36-річну жінку за фактом зберігання та збуту наркотичного засобу метадон. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, чоловік та жінка збували наркотичний засіб метадон шляхом здійснення «закладок». Встановлено, що у такий спосіб зловмисники щодня збували від 10 г до 50 г наркотичних засобів.

Вартість за 1 г метадону коливалася від 1,6 тис. грн до 2 тис. грн.

Оплата за «товар» здійснювалася шляхом перерахунку грошових коштів на банківські рахунки зловмисників, у тому числі на рахунки у банках Російської Федерації.

З метою документування злочинної діяльності осіб правоохоронцями проведено три етапи оперативних закупок наркотичного засобу, за результатами яких чоловіка та жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України.

У ході проведених обшуків за місцем проживання затриманих вилучено понад 40 згортків з кристалоподібною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб метадон.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, Київська міська рада звернулась до Ради національної безпеки і оборони України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо розробки та прийняття необхідних законодавчих змін для посилення державного контролю у сфері обігу наркотичних лікарських засобів.

У Києві наркозалежні особи штурмують аптеки, де їм продають метадон, лікарський засіб замісної підтримувальної терапії.