Правоохоронці викрили дует наркоторговців, які збували метадон у Києві (фото)
Зловмисники збували наркотичний засіб шляхом здійснення «закладок»
Столичні правоохоронці затримали 38-річного чоловіка та 36-річну жінку за фактом зберігання та збуту наркотичного засобу метадон. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Згідно з матеріалами досудового розслідування, чоловік та жінка збували наркотичний засіб метадон шляхом здійснення «закладок». Встановлено, що у такий спосіб зловмисники щодня збували від 10 г до 50 г наркотичних засобів.
Вартість за 1 г метадону коливалася від 1,6 тис. грн до 2 тис. грн.
Оплата за «товар» здійснювалася шляхом перерахунку грошових коштів на банківські рахунки зловмисників, у тому числі на рахунки у банках Російської Федерації.
З метою документування злочинної діяльності осіб правоохоронцями проведено три етапи оперативних закупок наркотичного засобу, за результатами яких чоловіка та жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України.
У ході проведених обшуків за місцем проживання затриманих вилучено понад 40 згортків з кристалоподібною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб метадон.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.
Нагадаємо, Київська міська рада звернулась до Ради національної безпеки і оборони України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо розробки та прийняття необхідних законодавчих змін для посилення державного контролю у сфері обігу наркотичних лікарських засобів.
У Києві наркозалежні особи штурмують аптеки, де їм продають метадон, лікарський засіб замісної підтримувальної терапії.