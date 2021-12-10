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    Правоохоронці викрили дует наркоторговців, які збували метадон у Києві (фото)

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    Під час обшуків за місцем проживання затриманих вилучено понад 40 згортків з кристалоподібною речовиною білого кольору - Правоохоронці викрили дует наркоторговців, які збували метадон у Києві (фото)
    Під час обшуків за місцем проживання затриманих вилучено понад 40 згортків з кристалоподібною речовиною білого кольору
    фото: Київська міська прокуратура

    Зловмисники збували наркотичний засіб шляхом здійснення «закладок»

    Столичні правоохоронці затримали 38-річного чоловіка та 36-річну жінку за фактом зберігання та збуту наркотичного засобу метадон. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами досудового розслідування, чоловік та жінка збували наркотичний засіб метадон шляхом здійснення «закладок». Встановлено, що у такий спосіб зловмисники щодня збували від 10 г до 50 г наркотичних засобів.

    Вартість за 1 г метадону коливалася від 1,6 тис. грн до 2 тис. грн.

    Оплата за «товар» здійснювалася шляхом перерахунку грошових коштів на банківські рахунки зловмисників, у тому числі на рахунки у банках Російської Федерації.

    З метою документування злочинної діяльності осіб правоохоронцями проведено три етапи оперативних закупок наркотичного засобу, за результатами яких чоловіка та жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України.

    У ході проведених обшуків за місцем проживання затриманих вилучено понад 40 згортків з кристалоподібною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб метадон.

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    Правоохоронці викрили дует наркоторговців, які збували метадон у Києві (фото)
    Правоохоронці викрили дует наркоторговців, які збували метадон у Києві (фото)
    Правоохоронці викрили дует наркоторговців, які збували метадон у Києві (фото)
    Правоохоронці викрили дует наркоторговців, які збували метадон у Києві (фото)
    Правоохоронці викрили дует наркоторговців, які збували метадон у Києві (фото)

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

    Нагадаємо, Київська міська рада звернулась до Ради національної безпеки і оборони України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо розробки та прийняття необхідних законодавчих змін для посилення державного контролю у сфері обігу наркотичних лікарських засобів.

    У Києві наркозалежні особи штурмують аптеки, де їм продають метадон, лікарський засіб замісної підтримувальної терапії.

    Теги: прокуратура Київ кримінал наркотики
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    Правоохоронці викрили дует наркоторговців, які збували метадон у Києві (фото)