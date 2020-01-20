Який президент кращий: спор через політику призвів до вбивства на Київщині



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Вбивство сталося в автомобілі під час конфлікту між чоловіками Фото: Нацполіція

Суперечка колишніх учасників АТО, що закінчилася вбивство, пов'язана з політико

Стала відома причина конфлікту між двома товаришами, в результаті якого на Київщині сталося вбивство колишнього учасника бойових дій на Донбасі.

Про це в коментарі виданню «Факты» розповів пресофіцер поліції Київщини Микола Жукович.

За його словами, суперечка двох чоловіків була пов'язана з політикою.

«І 49-річний підозрюваний, і його жертва – обидва раніше служили на Донбасі, обидва учасники бойових дій. Напередодні вони разом випивали. Потім якоїсь миті між ними спалахнула сварка. Чоловіки почали сперечатися про те, який із президентів України ефективніший – Петро Порошенко чи Володимир Зеленський. Сварка не вщухла й після того, коли обоє ветеранів сіли в автомобіль УАЗ і вирушили додому. Один з них знаходився на задньому сидінні. Мабуть, коли аргументів у суперечці більше не залишилося, водій пригальмував, узяв мисливську рушницю, яка була в нього в машині, і вистрелив у свого опонента. Смерть настала миттєво», – повідомив Жукович.

Як повідомлялося, у смт Іванків Київської області працівники групи реагування патрульної поліції зупинили автівку за порушення Правил дорожнього руху. В салоні автомобіля поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Водій зізнався працівникам поліції, що він смертельно поранив свого знайомого і саме в цей час їхав до поліції.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Іванківського відділення поліції. Поліцейські затримали 49-річного чоловіка у порядку ст. 208 КПК України.

Тіло 47-річного загиблого чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює причини конфлікту. Вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику. Суд обере для нього міру запобіжного заходу. Триває слідство.