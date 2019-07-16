У Києві жінка народила біля трансформаторної будки і покинула немовля (фото, відео)



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Жінка, яка живе на першому поверсі будинку, знайшла немовля біля трансформаторної будки Фото: Інформатор

Поліцейські знайшли жінку, яка залишила малюка

Рано вранці 16 липня в Києві на подвір'ї житлового будинку за адресою вулиця Славгородська, 3/5, що у Дарницькому районі, виявили новонароджену дитину. Немовля лежало на землі за трансформаторної будкою. Плач малюка почули місцеві жителі.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 5:40. Про це повідомляє Інформатор.

За словами патрульних, жінка, яка живе на першому поверсі будинку, почула дитячий плач. Коли вона пішла на звук, то виявила немовля. Саме вона і викликала медиків.

Лікарі в екстреному порядку доставили малюка в пологовий будинок, який знаходиться за адресою Харківське шосе, 121.

Правоохоронці почали розбиратися і з'ясували, що приблизно в цей же час з двору сусіднього будинку госпіталізували жінку. Її також доставили до пологового будинку, так як у неї була серйозна кровотеча і ознаки недавніх пологів. Під час діалогу вона заперечувала, що була вагітна і народила дитину.

На даний момент життю немовляти нічого не загрожує, а породілля знаходиться в лікарні. У неї втрата крові.

При цьому жінка розповіла, де проживає, туди і відправився екіпаж поліцейських. За вказаною адресою проживає сім'я жінки. Вони розповіли поліцейським, що жінка дійсно була вагітна. Рано вранці вона сказала, що погано себе почуває і вийде подихати свіжим повітрям.

Що відбувалося після того, як жінка вийшла на вулицю і з якої причини вона залишила малюка на землі, з'ясовуватимуть правоохоронці.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, нещодавно у місті Узин Білоцерківського району Київщини перехожі знайшли біля сміттєвого бака по вулиці Котляревського замотане тіло новонародженого хлопчика.