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    У Києві змінюється фінансування дитсадків: за що тепер платитимуть батьки

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    За останній рік середня наповненість садочків у Києві впала на понад 10% - У Києві змінюється фінансування дитсадків: за що тепер платитимуть батьки
    За останній рік середня наповненість садочків у Києві впала на понад 10%
    Фото з відкритих джерел

    Харчування дітей у садочках із цього року фінансуватиметься повністю коштом батьків

    Столична влада вводить значні зміни у фінансування дитячих садочків. Про це повідомив виконуючий обов’язки першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

    «Муніципальні садочки відповідно до чинного законодавства мають забезпечити базовий компонент дошкільної освіти – це їхня основна функція. Тому пріоритетним завданням для бюджету столиці є створення якісних та комфортних умов у садочках для реалізації цього завдання. Дезінфекція, ремонти, забезпечення садочків кваліфікованим викладацьким складом та усім необхідним – от на що зараз переорієнтовано міські кошти», - сказав він.

    Харчування дітей у садочках із цього року фінансуватиметься повністю коштом батьків. «Утім, вони оплачуватимуть виключно ті дні, коли дитина фактично знаходилась у садочку. Звісно, це не стосується пільгових категорій дітей, кількість яких щороку зростає. За їхнє харчування, як і раніше, стовідсотково сплачуватиметься зі столичного бюджету», - повідомив Мондриївський.

    Столична влада сподівається на розуміння та підтримку батьків.

    «Ми маємо припинити ганебну практику, коли з батьків збирали гроші на «штори» й чітко спрямувати фінанси на потреби садочків, а батькам залишити лише одну статтю фінансування – харчування дітей. До того ж, із директорами, які допускатимуть збирання грошей з батьків на щось, окрім харчування, буде достроково розірвано контракти», — зауважив Мондриївський.

    Наразі столичні дитячі садки фінансуються з міського бюджету, який формується з податків киян, і водночас чверть діток у дошкільних закладах освіти не мають київської прописки.

    Загалом фінансування дошкільної освіти у 2021 році заплановане на рівні 6,2 млрд грн.

    «Останні три роки Департамент освіти щоденно стежив за ситуацією з відвідуваністю дитячих садочків – висновки вражають. Тільки за останній рік середня наповненість садочків впала більше ніж на 10%, і за минулий рік склала у місті трохи більше ніж 50%. Тобто майже половина місць залишаються вільними, при чому черга до садочків і досі існує, хоч і значно менша. Місто щомісячно фінансує садочки з розрахунку понад чотири з половиною тисячі гривень на дитину, а кожне невідвідування — гроші в повітря. Ми маємо нарешті стати ефективними господарями й раціональніше використовувати гроші платників податків», — заявив Мондриївський.

    Теги: Київ діти фінансування КМДА дитячий садок
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