У Києві змінюється фінансування дитсадків: за що тепер платитимуть батьки

Харчування дітей у садочках із цього року фінансуватиметься повністю коштом батьків

Столична влада вводить значні зміни у фінансування дитячих садочків. Про це повідомив виконуючий обов’язки першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Муніципальні садочки відповідно до чинного законодавства мають забезпечити базовий компонент дошкільної освіти – це їхня основна функція. Тому пріоритетним завданням для бюджету столиці є створення якісних та комфортних умов у садочках для реалізації цього завдання. Дезінфекція, ремонти, забезпечення садочків кваліфікованим викладацьким складом та усім необхідним – от на що зараз переорієнтовано міські кошти», - сказав він.

Харчування дітей у садочках із цього року фінансуватиметься повністю коштом батьків. «Утім, вони оплачуватимуть виключно ті дні, коли дитина фактично знаходилась у садочку. Звісно, це не стосується пільгових категорій дітей, кількість яких щороку зростає. За їхнє харчування, як і раніше, стовідсотково сплачуватиметься зі столичного бюджету», - повідомив Мондриївський.

Столична влада сподівається на розуміння та підтримку батьків.

«Ми маємо припинити ганебну практику, коли з батьків збирали гроші на «штори» й чітко спрямувати фінанси на потреби садочків, а батькам залишити лише одну статтю фінансування – харчування дітей. До того ж, із директорами, які допускатимуть збирання грошей з батьків на щось, окрім харчування, буде достроково розірвано контракти», — зауважив Мондриївський.

Наразі столичні дитячі садки фінансуються з міського бюджету, який формується з податків киян, і водночас чверть діток у дошкільних закладах освіти не мають київської прописки.

Загалом фінансування дошкільної освіти у 2021 році заплановане на рівні 6,2 млрд грн.

«Останні три роки Департамент освіти щоденно стежив за ситуацією з відвідуваністю дитячих садочків – висновки вражають. Тільки за останній рік середня наповненість садочків впала більше ніж на 10%, і за минулий рік склала у місті трохи більше ніж 50%. Тобто майже половина місць залишаються вільними, при чому черга до садочків і досі існує, хоч і значно менша. Місто щомісячно фінансує садочки з розрахунку понад чотири з половиною тисячі гривень на дитину, а кожне невідвідування — гроші в повітря. Ми маємо нарешті стати ефективними господарями й раціональніше використовувати гроші платників податків», — заявив Мондриївський.