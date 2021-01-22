Минулого року столична влада отримала рекордну кількість інформаційних запитів

Запити на інформацію надходять до КМДА та райдержадміністрацій

У середньому за місяць до КМДА надходило 600 запитів

У 2020 році до структурних підрозділів Київської міської держадміністрації та районних у місті Києві державних адміністрацій надійшло 16,62 тис. запитів на публічну інформацію. Це рекордна кількість опрацьованих запитів з моменту набуття чинності Закону України «Про доступ до публічної інформації». Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

«Кількість запитів, поданих до КМДА та зареєстрованих в управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації, стрімко зростає. У середньому за місяць до управління надходило 600 запитів, а загалом у 2020 році апарат КМДА отримав 7202 запити. Із них основна частина надійшла через електронні засоби зв’язку. А це, в свою чергу, підтверджує факт того, що більшість питань можна вирішити дистанційно», – зазначив Дмитро Загуменний.

Значна частина запитів надійшла безпосередньо до структурних підрозділів КМДА та РДА. Із загальної кількості це більше ніж 56,7% запитів. Інші – 43,3% запитів було отримано, розглянуто та зареєстровано в управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату КМДА.

У 2020 році збільшилася кількість запитів, надісланих через онлайн-форму на веб-порталі – 1406 за рік. Для порівняння: у 2019 році таким шляхом надійшло 942 запити. Варто зазначити, що онлайн-форма для подачі запитів на доступ до публічної інформації суттєво спростила цей процес для запитувачів.

«У 2020 році найбільше запитувачів цікавили теми: містобудування та архітектури, земельних ресурсів та державного архітектурно-будівельного контролю Києва. Цікаво, що однією з популярних тем запитів, які опрацьовано в управлінні, була інформація компетенції апарату КМДА», – повідомив Загуменний.

Він також нагадав, що на Офіційному порталі Києва функціонує Система обліку публічної інформації. Щодоби в автоматичному режимі оприлюднюються реквізити документів, які містять публічну інформацію. Попередньо зареєструвавшись, можна завантажувати документи самостійно, без необхідності подавати запит до КМДА. Зокрема у 2020 році користувачі порталу завантажили 54 794 документи.

«З моменту набуття чинності Закону України «Про доступ до публічної інформації» в управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації опрацьовано 54 419 запитів. Ми продовжуємо ефективно працювати в умовах протиепідемічних заходів та обмежень та закликаємо використовувати електронні засоби зв’язку для подачі запитів», – наголосив Дмитро Загуменний.

Як подати запит на інформацію

Подати запит на інформацію, розпорядником якої є КМДА, можна одним зі шляхів:

1. Заповнити онлайн-форму подачі запиту.

2. Скласти текст запиту в довільній формі або скористатись шаблоном форми та надіслати одним із способів, найзручнішим для вас:

електронною поштою [email protected]

поштою на адресу вул. Хрещатик, 36, 01044, м. Київ (на конверті вказати: «Запит на інформацію»).

3. Зателефонувати та подати запит усно за номерами:

(044) 202-76-42, (044) 202-75-53, (044) 202-74-54.