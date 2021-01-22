«Гроші в повітря»: столична влада бідкається, що дитячі садочки напівпорожні

Київ збільшив фінансування дитсадків у2021 році на 400 млн грн

Щорічне фінансування освітньої галузі столиці постійно збільшується. Основні статті, які потребують додаткового фінансування, – це зарплата освітян, будівництво та ремонт закладів освіти, а також оплата комунальних послуг. Карантинні обмеження суттєво вплинули на дохідну частину київського бюджету, тому в столиці у 2021 році в повному обсязі будуть фінансуватися лише пріоритетні програми. Це стосується й дитячих садочків. Загалом фінансування дошкільної освіти у 2021 році заплановане на рівні 6,2 млрд грн. Про це повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Останні три роки Департамент освіти щоденно стежив за ситуацією з відвідуваністю дитячих садочків – висновки вражають. Тільки за останній рік середня наповненість садочків впала більше ніж на 10%, і за минулий рік склала у місті трохи більше ніж 50%. Тобто майже половина місць залишаються вільними, при чому черга до садочків і досі існує, хоч і значно менша. Місто щомісячно фінансує садочки з розрахунку понад 4,5 тисячі гривень на дитину, а кожне невідвідування — гроші в повітря. Ми маємо нарешті стати ефективними господарями й раціональніше використовувати гроші платників податків», — заявив Мондриївський.

Депутати Київської міської ради ухвалили бюджет на 2021 рік з урахуванням ефективного використання коштів. Так, законодавство України говорить про обов’язкове забезпечення дітей дошкільного віку базовою освітою, проте не вимагає надавати інші послуги за муніципальний кошт. Водночас щороку збільшується база пільгових категорій дітей у садочках, що так само вимагає додаткових грошей.

«Ми дійсно вводимо значні зміни у фінансування садочків і сподіваємось на розуміння та підтримку батьків. Муніципальні садочки відповідно до чинного законодавства мають забезпечити базовий компонент дошкільної освіти – це їхня основна функція. Тому пріоритетним завданням для бюджету столиці є створення якісних та комфортних умов у садочках для реалізації цього завдання. Дезінфекція, ремонти, забезпечення садочків кваліфікованим викладацьким складом та усім необхідним – от на що зараз переорієнтовано міські кошти. Водночас харчування дітей у садочках із цього року фінансуватиметься повністю коштом батьків. Утім, вони оплачуватимуть виключно ті дні, коли дитина фактично знаходилась у садочку. Звісно, це не стосується пільгових категорій дітей, кількість яких щороку зростає. За їхнє харчування, як і раніше, стовідсотково сплачуватиметься зі столичного бюджету. Ми маємо припинити ганебну практику, коли з батьків збирали гроші на «штори» й чітко спрямувати фінанси на потреби садочків, а батькам залишити лише одну статтю фінансування – харчування дітей. До того ж, із директорами, які допускатимуть збирання грошей з батьків на щось окрім харчування, буде достроково розірвано контракти», — зауважив Мондриївський.

Наразі столичні дитячі садки фінансуються з міського бюджету, який формується з податків киян, і водночас чверть діток у дошкільних закладах освіти не мають київської прописки.