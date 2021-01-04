Підрядник привласнив кошти, виділені на ремонт дитсадків

З підрядником був укладений договір про проведення ремонтних робіт у двох дитячих садках

Керівнику підрядної організації загрожує вісім років позбавлення волі

Столичні правоохоронці викрили керівника підрядної організації у привласненні бюджетних коштів, виділених на ремонт комунальних об’єктів у Дніпровському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що між Управлінням будівництва Дніпровської районної в Києві державної адміністрації та товариством був укладений договір щодо проведення ремонтних робіт у двох дитячих садках та приміщенні РДА.

Однак, не виконавши роботи у повному обсязі, директор товариства вніс неправдиві відомості до офіційних документів та заволодів коштами територіальної громади у сумі понад 150 тис. грн.

За результатом розслідування підряднику повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Вирішується питання про обрання останньому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Раніше прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно ексдиректора підрядного підприємства, який, зловживаючи службовим становищем, шляхом підроблення документів заволодів майже 250 тис. грн управління освіти Оболонської РДА у Києві.