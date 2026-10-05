П’яний водій збив насмерть жінку у Голосіївському районі столиці

Смертельна ДТП сталася 2 жовтня близько 08:30 на вулиці Лисогірській

Приладом «Драгер» у крові керманича зафіксували 0,72 проміле алкоголю

У Голосіївському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода з вини нетверезого керманича. Водій легковика збив пішохідку на нерегульованому переході. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Трагедія сталася 2 жовтня близько 08:30 на вулиці Лисогірській. За даними слідчих, 51-річний водій автомобіля KIA допустив наїзд на 50-річну киянку, яка переходила дорогу. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

Поліцейські затримали зловмисника на місці ДТП фото: поліція Києва

Приладом «Драгер» у крові керманича зафіксували 0,72 проміле алкоголю. Поліцейські затримали зловмисника на місці.

Чоловікові вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

П'яному керманичу загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати авто на аналогічний строк.

Нагадаємо, 30 вересня в Деснянському районі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів. Унаслідок зіткнення поранення отримали троє людей. Унаслідок сильного удару травм зазнали водій і пасажирка Daewoo, а також керманич Jaguar. Потерпілих затисло в салонах пошкоджених автівок.