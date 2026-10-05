У Києві уламки впали на території житлового будинку, горять авто

На місці працюють екстрені служби, інформація про наслідки атаки уточнюється

У Печерському районі Києва внаслідок атаки зафіксували падіння уламків на відкритій території біля житлового будинку. Через це загорілися припарковані автомобілі. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, пише «Главком».

За даними КМВА, уламки впали на відкритій території житлового будинку. Внаслідок падіння виникло загоряння припаркованих автомобілів.

«У Печерському районі уламки впали на відкритій території житлового будинку, виникло загоряння припаркованих автомобілів. Екстрені служби слідують на місце події», – йдеться у повідомленні.

Наразі інформації про масштаб пожежі, кількість пошкоджених автомобілів та можливих постраждалих немає. Екстрені служби мають прибути на місце та встановити наслідки падіння уламків. Інформація щодо ситуації в столиці продовжує уточнюватися.