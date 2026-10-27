Транспортний колапс у Києві під час тривог. Уряд домовився із сервісами таксі

Bolt, Uklon, Uber та OPTI погодилися обмежувати подорожчання поїздок до 75% від базової вартості

Міністерство розвитку громад та територій і Міністерство економіки підписали меморандум із чотирма сервісами таксі щодо обмеження зростання тарифів у Києві під час повітряних тривог, зупинки громадського транспорту та інших надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Домовленості передбачають встановлення максимальної націнки у розмірі 75% від звичайної вартості поїздки. Зокрема, якщо за стандартних умов маршрут коштує 200 грн, під час обмежень ціна не повинна перевищувати 350 грн. За базового тарифу 300 грн гранична сума становитиме 525 грн.

Пасажири й надалі зможуть самостійно пропонувати вартість поїздок у сервісах, де передбачена така функція, однак у межах встановлених обмежень.

Нові правила діятимуть щонайменше дві години після відбою повітряної тривоги червоного рівня або до відновлення нормальної роботи громадського транспорту та руху мостами.

За словами Корецького, рішення ухвалили, щоб запобігти різкому подорожчанню перевезень у періоди підвищеного попиту. Зокрема, така ситуація виникла 27 жовтня після російської атаки на Південний міст у столиці.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про різке зростання цін на таксі в Києві. Після обмеження руху столичними мостами 2 жовтня вартість поїздок між берегами Дніпра сягала 700–1100 грн.

Також сервіс Uklon раніше пояснював, що підвищення тарифів пов'язане зі зростанням попиту та скороченням кількості доступних водіїв. У компанії застерігали, що штучне обмеження вартості може призвести до зменшення кількості замовлень, які погоджуються виконувати перевізники.

Крім того, 27 жовтня російські війська пошкодили Південний міст у Києві. Через атаку столична влада обмежила автомобільний рух переправою та роботу «зеленої» лінії метрополітену.