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Реставрація за 280 млн грн: Київ замовив нові скляні вітражі для Центрального РАГСу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Реставрація за 280 млн грн: Київ замовив нові скляні вітражі для Центрального РАГСу
Палац урочистих подій (східний ріг)на проспекті Берестейському, 11
фото: Rasal Hague

«Палац одружень» є щойно виявленим об’єктом культурної спадщини у стилі неомодернізму 

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг КМДА 24 вересня за результатами тендеру замовив реставрацію Палацу одружень за 279,58 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро», інформує Главком із посиланням на «Наші гроші».

Переможцем торгів стало товариство з обмеженою відповідальністю «Реставраційно-архітектурно-відновлювальна будівельна асоціація «Україна-Реставрація». Фірма отримала підряд без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не подався.

Що передбачають роботи та які терміни

Згідно з тендером, до 31 липня 2028 року повинні виконати реставрацію та пристосування для сучасного використання щойно виявленого об’єкту культурної спадщини у стилі неомодернізму – «Палац одружень (Палац урочистих подій)» по просп. Берестейському, 11. Йдеться про демонтажні та загальнобудівельні роботи, реставрацію фасаду, влаштування стилобату, ліфтів, скляних перегородок і вітражів, вентиляції, кондиціонування, опалення, дощової каналізації, теплопункту, пожежного водопроводу, мультимедійних систем, систем зв’язку, безпеки і протипожежного захисту, електротехнічні рішення, благоустрій та озеленення.

Реставрацію фінансуватимуть із бюджету Києва поетапно:

  • 2026 рік – 48,90 млн грн;
  • 2027 рік – 147,00 млн грн;
  • 2028 рік – 83,68 млн грн.

Роботи оплачуватимуть протягом місяця після їх виконання. Договірна ціна є динамічною та включає 6,23 млн грн на інфляційні ризики.

Аналіз цін на матеріали та зарплати

У відомостях ресурсів 31,67 млн грн припадає на скляні перегородки і вітражі. Зокрема світлопрозорі конструкції з фарбованого алюмінієвого профілю Schuco, склопакетів, сендвіч-панелей та колон врахували по 27 252 грн/кв. м, скляну шахту з протипожежного скла – по 34,5 тис. грн/кв. м, глухі скляні алюмінієві перегородки – по 14 217 грн/кв. м, а з дверима – по 25 тис. грн/кв. м. Ціни неможливо порівняти з ринковими, оскільки в описі кожної з цих позицій вказано «Матеріали, проєктування і монтаж».

Ціни вагомих будматеріалів, які вдалось ідентифікувати і знайти на ринку, відповідають ринку, або навіть дешевші. Наприклад, акустична штукатурка Sonaspray Standart коштує 1 814 грн/кв. м, і фірма «Panacoustic» пропонує таке стандартне напилення Sonaspray K13 теж по 1,8 тис. грн/кв. м.

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю класу А500С різних діаметрів 10-25 мм врахована по 34 100-34 460 грн/т. Магазин Іron World зараз продає її по 43,2 тис. грн/т. «Метінвест-СМЦ» вже підняв ціни до 48,5 тис. грн.

Бетон C25/30 коштує 4059 грн/куб. м. У «Ковальської» бетон В30 – від 5496 грн/куб. м.

Змивка Remmers AGE включена по 1627 грн/л. У «Колір Буд» вона коштує 1 658 грн/л.

Гідрофобізатор Remmers Funcosil FC внесли по 1 345 грн/л, а в офіційному магазині Remmers він продається по 1476 грн/л. Захисне покриття для кам’яної підлоги Faber PROTW LUX LO включили по 2 899 грн/л, тоді як магазин «Все для каменю» пропонує його по 3534 грн/л.

Ціни деяких матеріалів не вдалось знайти у відкритих джерелах, в тому числі акустичні панелі Parmephon, граніт, мармур, деякі матеріали Remmers, ліфти, кондиціонери тощо.

Середньомісячна заробітна плата на одного робітника в режимі повної зайнятості для будівельних, монтажних і ремонтних робіт складає 26 515 грн. Середня зарплата за вакансіями у будівельній галузі на порталі Work.ua у Києві вдвічі вища – 50 тис. грн.

Вимоги тендеру та зауваження Держаудитслужби

Для участі в тендері компанія мала підтвердити наявність аналогічного договору за 2025–2026 роки вартістю не менше 10% від суми пропозиції, наявність штату фахівців (виконавець робіт, головний інженер, не менше 10 будівельників) та залученого сертифікованого інженера-проєктувальника з кошторисної документації. При цьому він повинен мати чинний кваліфікаційний сертифікат від Атестаційної архітектурно-будівельної комісії за відповідним напрямом «Інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації» і свідоцтво про підвищення кваліфікації за цим напрямом.

Державна аудиторська служба України (ДАСУ) під час перевірки виявила порушення в частині підтвердження локалізації кабелів. Після цього замовник оприлюднив необхідну інформацію, а уповноважену особу направили на навчання.

Що відомо про замовника та виконавця

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг КМДА очолює Наталія Шамрай.

Бориспільське ТОВ «Реставраційно-архітектурно-відновлювальна будівельна асоціація «Україна-Реставрація» створене в 2023 році. Засновником і директором є киянин Василь Гайдей. Він також керує київським ПрАТ «Спеціальне науково-реставраційне проектно-будівельно-виробниче акціонерне товариство «Україна-Реставрація» Олександра Лонського.

Переможець виграв свій перший державний підряд у лютому 2026 року. Це замовлення від Національного музею «Чорнобиль» стосовно капітального ремонту і реставрації будівлі із пристосуванням до потреб маломобільних груп населення за 47,13 млн грн. Невдовзі після завершення цієї реставрації, у ніч з 23 на 24 травня 2026 року російський ракетний удар зруйнував будівлю музею. У вересні 2026 року ця ж фірма виграла підряд щодо послуг з улаштування тимчасового захисного тентового покриття даху будівлі за 3,03 млн грн.

До слова, кадри російського удару по будівлі Національної академії наук України в центрі Києва широко розійшлися західними медіа. Відео, на якому люди намагаються врятуватися з палаючої будівлі через вікна, опублікували, зокрема, Reuters, The Washington Post, New York Post та BBC.

Теги: Київ місцева влада благоустрій реставрація

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