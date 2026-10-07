Кіностудія Довженка у Києві знову постраждала через атаку РФ (відео)

Загиблих внаслідок ворожої атаки немає

Національна кіностудія імені Олександра Довженка в Києві знову постраждала внаслідок російського масованого обстрілу вночі 7 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення кіностудії.

«Знову важка ніч та ранок поганих новин. Від масованої ракетної атаки постраждав трипавільйонний корпус кіностудії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загиблих внаслідок ворожої атаки немає. На місці працюють рятувальники, поліція і екстрена медична допомога.

❗️ Внаслідок російської ракетної атаки постраждав трипавільйонний корпус кіностудії Довженка, - пресслужба https://t.co/ajGDqcu1sK — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 7, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Нагадаємо, 2 червня Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києв, тоді було знищено найбільшу та найстарішу колекцію костюмів країни. 15 червня російська атака знову спричинила пожежу на території кіностудії. Тоді найбільше постраждав костюмний цех, де вогонь знищив найстарішу в Україні колекцію сценічних костюмів. Після цього на території студії розпочалися першочергові аварійно-відновлювальні роботи. Найбільші руйнування фіксували саме в костюмному цеху.

Після тієї атаки в яблуневому саду кіностудії зберегли деформовану частину залізного паркану, яку вибуховою хвилею обмотало навколо дерева. Її вирішили не демонтувати, а залишити як матеріальне свідчення російських ударів по Києву та показувати відвідувачам під час екскурсій.

Також 30 вересня повідомлялося, що у Шевченківському районі столиці на території кіностудії імені Олександра Довженка спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, в одному з павільйонів загорілися акумулятори. Інформація про масштаби пожежі та можливих постраждалих наразі не надходила. Також поки невідомо, чи пов'язана пожежа з російською атакою.

Як повідомлялося, у ніч на 7 жовтня Київ та область перебували під масованим комбінованим ударом балістичними ракетами та дронами. У столиці внаслідок влучання на території гаражного кооперативу в Дарницькому районі загинули двоє цивільних чоловіків.

Також унаслідок нічного масованого обстрілу Києва 7 жовтня було повністю знищено центральне складське приміщення мережі «АТЛ Автосервіс».