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Коригував удари по Києву та Полтавщині: затримано агента РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Коригував удари по Києву та Полтавщині: затримано агента РФ
Підозрюваного затримали поблизу його тимчасової оселі
фото: СБУ

Наведенням ворожих атак займався військовослужбовець ЗСУ, якого нещодавно мобілізували у Тернопільській області

Правоохоронці затримали військового, який самовільно залишив військову частину. За матеріалами справи, він працював на ФСБ РФ. Зокрема, чоловік збирав дані про об'єкти оборони та критичної інфраструктури для коригування масованих атак по Києву у період з 21 до 24 вересня цього року. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України, інформує «Главком».

В СБУ встановили, що наведенням російських атак займався військовослужбовець ЗСУ, якого нещодавно мобілізували у Тернопільській області. Невдовзі після призову він самовільно залишив розташування військової частини у Київській області, оселився в одному з хостелів столиці і почав шукати «легкі» заробітки у Телеграм-каналах.

«У месенджері його завербував російський спецслужбіст і в обмін на обіцянку «швидких» грошей доручив коригувати удари по Києву. Для цього агент передавав до РФ локації об'єктів, які, на його думку, могли використовувати Сили оборони. Після російських атак він виходив на місцевість, щоб оглянути наслідки ворожих «прильотів», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, фігурант, зокрема, протягом чотирьох днів відстежував потенційні «цілі», щоб навести на столицю реактивні дрони типу «Герань-5» та балістичні ракети. Унаслідок обстрілів, що відбулися у ці дні, загинули та отримали поранення мирні жителі столиці. Також комбіновані обстріли пошкодили житловий сектор у кількох районах міста і пологовий будинок.

У Києві внаслідок атаки РФ вночі 24 вересня пошкоджень зазнала будівля пологового будинку №2
У Києві внаслідок атаки РФ вночі 24 вересня пошкоджень зазнала будівля пологового будинку №2
фото: Департамент охорони здоров'я Києва/Facebook

Також фігурант готував підпали службових авто українських захисників. Ще він їздив до Полтавської області, щоб з'ясувати ситуацію в регіоні після нещодавніх обстрілів, поінформували у відомстві.

Зазначається, що підозрюваного затримали поблизу його тимчасової оселі. Під час обшуків у нього знайшли два смартфони, з яких він координував свої дії з ФСБ. Також вилучили легкозаймисту суміш, яку він планував використати для підпалу авто українського воїна.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі чоловік знаходиться під вартою. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, унаслідок російської комбінованої атаки в ніч проти 24 вересня зазнала пошкоджень будівля Київського міського пологового будинку № 2. Попри обстріли та руйнування, серед пацієнтів і медичного персоналу потерпілих немає, адже всі завчасно спустилися в укриття.

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Теги: СБУ Київ ФСБ обстріл пологовий будинок

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