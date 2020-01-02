Бійка зі стріляниною в новорічну ніч у Києві: поліція відкрила провадження



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Внаслідок конфлікту постраждало двоє осіб

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосуванням зброї на столичному Печерську, що сталися 1 січня.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«До поліції надійшло повідомлення про бійку біля будинку на вулиці Великій Васильківській. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції. Попередньо встановлено, що між учасниками інциденту розпочалася словесна перепалка, яка переросла в бійку, під час якої один із учасників дістав травматичну зброю та здійснив декілька пострілів», - розповіли в поліції.

У результаті інциденту двоє осіб отримали дотикові поранення у різні частини тіла, лікарі надали їм необхідну допомогу. Правоохоронці провели огляд місця події, де виявили та вилучили гільзи та пістолет для відстрілу гумових куль. Для з’ясування обставин усіх учасників доставлено до Печерського управління поліції.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Печерського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Як повідомляв «Главком», у ніч на 1 січня близько 4:30 на вул. Великий Васильківській, 145/1 у Києві сталася масова бійка з використанням вогнепальної зброї.