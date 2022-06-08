Оплата за паркування в Києві: влада зробила попередження водіям

У Києві з 16 травня за рішенням Київради відновлено оплату за паркування

Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв

У Києві збільшується кількість порушень ПДР та паркування, неправильно припарковані авто будуть евакуйовані. Про це в ефірі телеканалу «Київ» повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У Києві з 16 травня за рішенням Київради відновлено оплату за паркування.

Паркування платне у будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та у вихідні паркування безкоштовне.

Оплатити за паркування можна через «Київ цифровий». У застосунку оплата нараховується, доки триває паркування, незалежно від місцезнаходження авто.

«На муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Лише через застосунок. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв. Тому не нехтуйте сигналам тривоги, дотримуйтеся правил дорожнього руху, швидкісного режиму у місті та не створюйте аварійних ситуацій», – сказав Микола Поворозник.

Він також закликав водіїв пропускали машини з гуманітарною допомогою, поліції, «швидкої» та рятувальників.

Також стало відомо, скільки підприємств повністю знищено війною на Київщині.