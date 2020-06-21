Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці



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Знадобиться 30-40 хвилин для встановлення причини вибуху, - МВС

Одна версія – вибух газу, інша – вибух стався за допомогою вибухівки - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував, що правоохоронці розслідують дві версії вибуху у багатоповерхівці Києва на Позняках. Про це Аваков написав на своїй сторінці у Facebook.

«Одна версія – вибух газу, інша – вибух стався за допомогою вибухівки. Зараз вибухотехніки взяли на експертизу матеріали. Знадобиться 30-40 хвилин для встановлення причини вибуху», - сказав очільник МВС.

За словами Авакова, на місці події працює 420 осіб особового складу – поліція та рятувальники, а також 60 одиниць техніки.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у місті Києві стався вибух у багатоповерхівці Дарницького району столиці на вул. Соломії Крушельницької. У результаті стався обвал чотирьох міжповерхових перекриттів.

Вже близько 11.00 стало відомо, що рятувальники евакуювали з будинку 21 людину, трьох осіб деблокували.

За попередньою інформацією, через обвал перекриттів між поверхами загинуло дві людини.