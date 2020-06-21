Вибух на Позняках: спеціалісти проводять обстеження сусідніх будинків
Внаслідок вибуху загинули три людини, доля ще трьох невідома
У Києві рятувальники обстежують будинки на вулиці Крушельницької, які розміщені поблизу того, де вибухнув газ. Місцевих жителів, які проживали у понівеченому будинку тимчасово розселили.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Рятувальники працюватимуть цілодобово і в них є все необхідне обладнання для роботи в таких умовах. Аби не трапилося повторних обвалів, вже завершили монтаж укріплюючих балок на 1 та 2 поверхах будинку. Також фахівці обстежують сусідні будинки. Нам треба точно знати, в якому вони стані, аби не наражати на небезпеку людей», - заявив Віталій Кличко.
В одному зі столичних інтернатів тимчасово будуть жити 45 людей. Деякі люди вирішили пожити у родичів та знаймих.
Будинок, у якому стався вибух, доведеться демонтувати.
Як відомо, рятувальники знайшли під завалами тіла вже трьох людей, доля ще трьох невідома.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд допоможе постраждалим від вибуху у Києві.
До відома, столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.
Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.
Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві стався вибух у багатоповерхівці Дарницького району столиці на вул. Соломії Крушельницької 1/5. У результаті стався обвал чотирьох міжповерхових перекриттів.
Вже близько 11.00 стало відомо, що рятувальники евакуювали з будинку 21 людину, трьох осіб деблокували.