Вибух на Позняках: спеціалісти проводять обстеження сусідніх будинків



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Столичні рятувальники обстежують будинки на вулиці Крушельницької, які розміщені поблизу того, де вибухнув газ

Внаслідок вибуху загинули три людини, доля ще трьох невідома

У Києві рятувальники обстежують будинки на вулиці Крушельницької, які розміщені поблизу того, де вибухнув газ. Місцевих жителів, які проживали у понівеченому будинку тимчасово розселили.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Рятувальники працюватимуть цілодобово і в них є все необхідне обладнання для роботи в таких умовах. Аби не трапилося повторних обвалів, вже завершили монтаж укріплюючих балок на 1 та 2 поверхах будинку. Також фахівці обстежують сусідні будинки. Нам треба точно знати, в якому вони стані, аби не наражати на небезпеку людей», - заявив Віталій Кличко.

В одному зі столичних інтернатів тимчасово будуть жити 45 людей. Деякі люди вирішили пожити у родичів та знаймих.

Будинок, у якому стався вибух, доведеться демонтувати.

Як відомо, рятувальники знайшли під завалами тіла вже трьох людей, доля ще трьох невідома.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд допоможе постраждалим від вибуху у Києві.

До відома, столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві стався вибух у багатоповерхівці Дарницького району столиці на вул. Соломії Крушельницької 1/5. У результаті стався обвал чотирьох міжповерхових перекриттів.

Вже близько 11.00 стало відомо, що рятувальники евакуювали з будинку 21 людину, трьох осіб деблокували.