Шмигаль пообіцяв, що уряд допоможе постраждалим від вибуху у Києві



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За попередніми даними, внаслідок вибуху дві людини загинуло

У понеділок ситуацію з вибухом розглядатимуть на засіданнях комісій з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій - прем'єр

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль узяв ситуацію з вибухом у столичній багатоповерхівці на Позняках під особистий контроль. Про це він повідломив у Telegram.

«Тримаю ситуацію на особистому контролі. На місці події перебувають голова МВС Арсен Аваков та керівник ДСНС Микола Чечоткін. Від них оперативно отримую інформацію про хід рятувальних робіт та розслідування причин вибуху», - написав прем'єр.

Прем'єр запевнив, що уряд детально вивчить причини вибуху та зробить усе можливе, щоб допомогти людям, які постраждали. «З цього питання тримаємо зв'язок з міським головою Києва Віталієм Кличком та Офісом президента», - зауважив він.

Шмигаль повідомив, що дав доручення у понеділок це питання розглянути на комісіях з техногенної безпеки та з надзвичайних ситуацій.

Голова уряду висловив співчуття родинам загиблих. «За попередніми даними, це дві людини. Сподіваюся, що жертв не стане більше. Наші рятувальники докладають для цього всіх зусиль», - підкреслив він.

До відома, столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.

Нагадаємо, поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві стався вибух у багатоповерхівці Дарницького району столиці на вул. Соломії Крушельницької 1/5. У результаті стався обвал чотирьох міжповерхових перекриттів.

Вже близько 11.00 стало відомо, що рятувальники евакуювали з будинку 21 людину, трьох осіб деблокували.

За попередньою інформацією, через обвал перекриттів між поверхами загинуло дві людини.