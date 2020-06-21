Вибух газу у Києві: рятувальники почали звільняти людей з-під завалів



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Наразі з житлового будинку на вул. Соломії Крушельницької евакуйовано вже 21 особу, деблоковано одну людину та проводиться деблокування ще трьох осіб з-під завалів

ДСНС евакуювала 21 людину, одну дістали з-під завалів, ще трьох дістають

Столичні рятувальники почали звільняти людей з-під завалів будинку у Дарницькому районі, де сьогодні близько 10.00 стався вибух газу. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Пресслужба зазначає, що наразі з житлового будинку на вул. Соломії Крушельницької евакуйовано вже 21 особу, деблоковано одну людину та проводиться деблокування ще трьох осіб з-під завалів.

Як повідомлялося, у дев’ятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші з послідуючим руйнуванням міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7 поверхів.

На місці події працюють співробітники ДСНС та Національної поліції.

Нагадаємо, сьогодні, 21 червня, у Києві на Позняках стався вибух газу.