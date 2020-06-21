Мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом - Кличко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фахівці вважають, що скоріш за все, доведеться демонтувати цю будівлю, - Кличко

По стояку, що обвалився внаслідок вибуху, проживає понад 100 людей, - мер

Люди, які постраждали через вибух у багатоповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької 1/5, будуть забезпечені тимчасовим житлом. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, спілкуючись з журналістами на місці події.



За словами столичного мера, біля будинку на вул. Соломії Крушельницької розгорнуто штаб з ліквідації наслідків вибуху, працюють рятувальники та поліція, постраждалі отримують всі необхідну допомогу.



«За попередньою інформацією, вибух стався на 7 поверсі, дві людини загинули. Одну людину госпіталізували до столичної лікарні швидкої допомоги. Всіх інших мешканців будинку евакуювали. Ми надамо всім тимчасове житло на базі одного зі столичних інтернатів. Зараз люди отримують всю необхідну допомогу, - повідомив мер Києва. - Нам відомо, що по стояку, що обвалився внаслідок вибуху, проживає понад 100 людей. Тому сказати точно, що під завалами нікого не залишилось, ми поки не можемо. Працюють рятувальники. Їм потрібен час, аби розібрати завали».



Кличко також зазначив, що вибух був дуже потужний, про це свідчить той факт, що несуча конструкція будинку дуже сильно пошкоджена.



«Фахівці, які попередньо обстежили будинок, кажуть, що, скоріш за все, доведеться демонтувати цю будівлю. Тому, ми поки не можемо пустити людей в їх квартири, аби вони забрали необхідні речі, бо у будь-який момент може статися обвал. Потрібен час для ретельного обстеження будинку і, коли фахівці дадуть добро, людей пустять у житло забрати речі», - зазначив Кличко.



За його словами, на місці катастрофи працюють і вибухотехніки. Вони вивчають можливі причини вибуху. Попередня версія – детонація побутового газу.



Нагадаємо, поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві стався вибух у багатоповерхівці Дарницького району столиці на вул. Соломії Крушельницької 1/5. У результаті стався обвал чотирьох міжповерхових перекриттів.

Вже близько 11.00 стало відомо, що рятувальники евакуювали з будинку 21 людину, трьох осіб деблокували.

За попередньою інформацією, через обвал перекриттів між поверхами загинуло дві людини.