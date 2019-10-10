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    У Київраді вирішили підвищити народжуваність у столиці

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    У Київраді вирішили підвищити народжуваність у столиці

    У Києві можуть ввести свої доплати за народження дитини

    На думку депутатів Київської міської ради, за кожну новонароджену дитину батькам потрібно платити 10 тис. грн.

    Таку суму допомоги затвердили на комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

    З депутатським рішенням не погодилися в Управлінні правового забезпечення діяльності Київради. «У законі про державну допомогу сім`ям та Порядком призначення виплат, затвердженим постановою Кабміну, не передбачено повноважень Київради щодо надання матеріальної допомоги при народженні дитини», – пояснює начальник Управління Ганна Гаршина.

    За її словами, у міському бюджеті теж немає згадки про таку допомогу.

    Незважаючи на юридичні зауваження, члени профільної комісії проголосували за «дитячий» проєкт.

    Як показує аналіз, щороку у 4-мільйонному Києві народжується не більше 35,5 тис. дітей.

    За даними Держстату, падіння рівня народжуваності викликано несприятливою демографічною ситуацією, яка склалась ще в 1990-ті роки.

    Відтоді смертність стала значно більшою, аніж народжуваність. Лише торік кількість українців зменшилася на 250 тисяч.

    Як повідомлялося, у вересні 2019 року у Києві народилося 2814 немовлят: 1462 хлопчики та 1352 дівчинки. За цей період у пологодопоміжних закладах столиці народилося 59 двієнь та одна трійня. Це вже четверта трійня у 2019 році.

    Джерело: Вечірній Київ

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