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    В Одесі минулого тижня народилися чотири двійні

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    В Одесі минулого тижня народилися чотири двійні

    Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

    За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 194 немовлят, серед яких чотири пари близнюків.

    Чисельну перевагу минулого тижня здобули новонароджені хлопчики, яких з'явилося на світ 100 - на чотири дитини більше, ніж попереднього тижня.

    Також за тиждень побачили світ 94 юні одеситки.

    Лідерство за кількістю новонароджених минулого тижня належить міському пологовому будинку №1, де з'явилися на світ 60 новонароджених.

    З 1 жовтня 2019 року після завершення планової дезінфекції та косметичного ремонту відновив прийом вагітних, роділь і породіль міський пологовий будинок №4. З 2 жовтня протягом місяця тимчасово припинено госпіталізацію пацієнток до міського пологового будинку №5 з метою проведення щорічної дезінфекції.

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