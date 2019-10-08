В Одесі минулого тижня народилися чотири двійні



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Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 194 немовлят, серед яких чотири пари близнюків.

Чисельну перевагу минулого тижня здобули новонароджені хлопчики, яких з'явилося на світ 100 - на чотири дитини більше, ніж попереднього тижня.

Також за тиждень побачили світ 94 юні одеситки.

Лідерство за кількістю новонароджених минулого тижня належить міському пологовому будинку №1, де з'явилися на світ 60 новонароджених.

З 1 жовтня 2019 року після завершення планової дезінфекції та косметичного ремонту відновив прийом вагітних, роділь і породіль міський пологовий будинок №4. З 2 жовтня протягом місяця тимчасово припинено госпіталізацію пацієнток до міського пологового будинку №5 з метою проведення щорічної дезінфекції.