У Нідерландах для недоношених дітей створять штучні матки



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Штучна матка буде готова для використання в клініках протягом 5 років

Штучна матка буде максимально наближена до біологічних умов: дитина буде занурюватися в рідину і отримувати кисень, а також поживні речовини через штучну плаценту - розробники

У Нідерландах вчені отримали грант від Євросоюзу на 2,6 млн євро для створення штучної матки для недоношених дітей.

Зазначається, що співробітники Технічного університету Ейндховена повинні розробити модель, яка дозволить забезпечити штучне дихання для дітей.

«На відміну від інкубатора, штучна матка буде максимально наближена до біологічних умов: дитина буде занурюватися в рідину і отримувати кисень, а також поживні речовини через штучну плаценту, що з'єднується з пуповиною», - говорять розробники.

За словами професора університету, гінеколога Гуїдо Оей, варіант з інкубатором створює деякі проблеми, оскільки у недоношених дітей в повному обсязі розвинені легені або кишківник. Спроби постачати кисень або поживні речовини через недорозвинені органи завдає дітям шкоди.

Оей підкреслив, що штучна матка допоможе уникнути ризиків.

«Коли ми поміщаємо легені назад у воду, вони можуть розвиватися і дозрівати, в той час, коли дитина зможе отримувати кисень через пуповину, як в утробі матері», - розповів професор.

Розробники пристрою прогнозують, що штучна матка буде готова для використання в клініках протягом 5 років.