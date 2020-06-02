У київській підземці вже скупчення: сьогодні обмежували на вхід три станції



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Пасажири метро мають дотримуватися маскового режиму Фото: Костянтин Гузенко

Станції працювали на одні або двоє дверей у годину пік

Кількість пасажирів у столичному метро зросла до 675 тисяч пасажирів 1 червня проти 310 тисяч у перший день відкриття.

У зв’язку зі збільшенням числа пасажирів станом на ранок 2 червня обмежували на вхід уже три станції метро.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила речник метрополітену Наталка Макогон.

«675 тисяч пасажирів (1 червня. - Ред.). Так, нарощується пасажиропотік. Були (обмеження. - Ред.) по тих станціях, по яких ми в принципі і передбачали – «Академмістечко», «Житомирська» і «Чернігівська». Це означає, що станція працювала на одні або двоє дверей у годину пік», - розповіла вона.

Макогон уточнила, що обмеження на станціях діяли на початку 9 години ранку.

«Закликаємо людей продовжувати дотримуватися усіх обов'язкових заходів: масковий режим і дистанція, не скупчуватися», - додала вона.

Нагадаємо, 25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

Як повідомляв «Главком», у понеділок у годину пік в метро було надзвичайно мало пасажирів. За перший день роботи підземкою скористалося 310 тисяч пасажирів.

А от 27 травня в ранкову годину пік у київському метро вже спостерігалося скупчення людей.

Після відновлення роботи Київського метрополітену кількість пасажирів у ньому зростає щодня в середньому на 100 тисяч людей.

Столична влада попередила, що в метро, в години пік, щоб не створювати великого скупчення людей, тимчасово будуть обмежувати вхід на деякі станції.