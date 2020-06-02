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    На двох станціях київської підземки провели тестування тактильних смуг (фото)

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    Представники&nbsp;Національної асамблеєї людей з інвалідністю України&nbsp;брали участь у тестуванні тактильних смуг у метро - На двох станціях київської підземки провели тестування тактильних смуг (фото)
    Представники Національної асамблеєї людей з інвалідністю України брали участь у тестуванні тактильних смуг у метро
    Фото: Київський метрополітен

    Безбар’єрними у столичній підземці є 13 станцій

    На станціях «Лук’янівська» та «Сирець» київського метро тривають ремонтні роботи. Зокрема, крім тактильних смуг для маломобільних категорій пасажирів у вестибюлі та на платформі, передбачено облаштування навігації та заміна вхідних дверей. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації Валентин Осипов.

    «Зараз безбар’єрними у столичній підземці є 13 станцій. Там можна скористатися ліфтами або підйомниками. Минулого року завершилася реконструкція станції «Святошин». Це був пілотний проєкт не лише капітального ремонту, а й облаштування ліфтового підйомника на станції зразка 70-х років», – зазначив Осипов.

    Він зауважив, що для зручності пасажирів маломобільних груп у підземці працює служба супроводу. Скористатися службою можна без очікування, попередньо залишивши заявку за телефоном: (044) 238-55-11.

    Співпрацює метрополітен у питаннях покращення доступності для малобомільних категорій громадян з Національною асамблеєю людей з інвалідністю України. Саме представники цієї організації брали участь у тестуванні тактильних смуг для маломобільних категорій пасажирів на станціях «Лук’янівська» та «Сирець».

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    На двох станціях київської підземки провели тестування тактильних смуг (фото)
    На двох станціях київської підземки провели тестування тактильних смуг (фото)
    На двох станціях київської підземки провели тестування тактильних смуг (фото)

    «Звичайно попереду ще багато роботи. Однак київський метрополітен – одна із дуже небагатьох організацій у країні, яка протягом останніх 10 років системно вирішує питання доступності. Зокрема, комплексний підхід, бажання врахувати особливості усіх груп пасажирів та отримати результат», – каже радник з питань доступного середовища для маломобільних груп населення Національної асамблеї людей з інвалідністю України Євгеній Свєт.

    Зазначимо, що наразі проводиться підготовка необхідної документації для проєктів впровадження програми доступності на станціях «Арсенальна» та «Університет».

    метро
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