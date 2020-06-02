На двох станціях київської підземки провели тестування тактильних смуг (фото)



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Представники Національної асамблеєї людей з інвалідністю України брали участь у тестуванні тактильних смуг у метро Фото: Київський метрополітен

Безбар’єрними у столичній підземці є 13 станцій

На станціях «Лук’янівська» та «Сирець» київського метро тривають ремонтні роботи. Зокрема, крім тактильних смуг для маломобільних категорій пасажирів у вестибюлі та на платформі, передбачено облаштування навігації та заміна вхідних дверей. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації Валентин Осипов.

«Зараз безбар’єрними у столичній підземці є 13 станцій. Там можна скористатися ліфтами або підйомниками. Минулого року завершилася реконструкція станції «Святошин». Це був пілотний проєкт не лише капітального ремонту, а й облаштування ліфтового підйомника на станції зразка 70-х років», – зазначив Осипов.

Він зауважив, що для зручності пасажирів маломобільних груп у підземці працює служба супроводу. Скористатися службою можна без очікування, попередньо залишивши заявку за телефоном: (044) 238-55-11.

Співпрацює метрополітен у питаннях покращення доступності для малобомільних категорій громадян з Національною асамблеєю людей з інвалідністю України. Саме представники цієї організації брали участь у тестуванні тактильних смуг для маломобільних категорій пасажирів на станціях «Лук’янівська» та «Сирець».

«Звичайно попереду ще багато роботи. Однак київський метрополітен – одна із дуже небагатьох організацій у країні, яка протягом останніх 10 років системно вирішує питання доступності. Зокрема, комплексний підхід, бажання врахувати особливості усіх груп пасажирів та отримати результат», – каже радник з питань доступного середовища для маломобільних груп населення Національної асамблеї людей з інвалідністю України Євгеній Свєт.

Зазначимо, що наразі проводиться підготовка необхідної документації для проєктів впровадження програми доступності на станціях «Арсенальна» та «Університет».