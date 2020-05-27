Столична влада попередила киян: вхід у метро обмежуватимуть у разі скупчення



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Вранці 27 травня на станції «Лісова» був натовп пасажирів Фото: Главком

Після карантину з кожним днем у метро зростає кількість пасажирів

За кілька днів після відновлення роботи в звичайному режимі наземний громадський транспорт Києва перевіз майже 835 тисяч пасажирів, а метро за два дні - 773 тисячі людей. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Як ви знаєте, з 23 травня в Києві відновив свою роботу в звичайному режимі наземний громадський транспорт. На лінії вийшли тролейбуси, трамваї, автобуси та маршрутні таксі. З дотриманням санітарних норм та регламентів громадський транспорт КП «Київпастранс» перевіз із 23 травня майже 835 тисяч пасажирів, - сказав мер. - Із 25 травня поїхало і київське метро. В перший день роботи метрополітеном скористалися 310 тисяч людей. Учора, 26 травня, метро перевезло 463 тисячі пасажирів».

Кличко нагадав, що до пандемії пасажиропотік в столичній підземці був понад півтора мільйона людей щодоби.

Мер вкотре закликав пасажирів не нехтувати правилами і берегти своє здоров’я.

«Із висновків після перших двох днів роботи метро – на жаль, не всі пасажири дотримуються соціальної дистанції, не всі носять маску. А в метрополітені та наземному транспорті, нагадаю, обов`язковий масковий режим! Тому не нехтуйте правилами. Не наражайте на небезпеку себе та людей, які поруч. Бо, я вже наводив цю цифру, – 34 відсотки заражень відбуваються саме в громадському транспорті. І в нинішній ситуації ним слід користуватися тільки в разі нагальної потреби», - сказав мер.

«У метро, в години пік, щоб не створювати великого скупчення людей, тимчасово будуть обмежувати вхід на деякі станції. Треба буде трохи зачекати біля входу, дотримуючись дистанції і в масці», - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, 25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

В метрополітені здійснили всі необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів.

Мер Києва Віталій Кличко зранку проїхався в метро та показав відео із підземки.

Як повідомляв «Главком», у понеділок у годину пік в метро було надзвичайно мало пасажирів. За перший день роботи підземкою скористалося 310 тисяч пасажирів.

А от 27 травня в ранкову годину пік у київському метро спостерігалося скупчення людей.