Кияни ринули в метро: щодня кількість пасажирів зростає на 100 тисяч



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У години пік у столичній підземці спостерігається скупчення пасажирів Фото: Главком

У третій день після відновлення роботи метро перевезло 536 тисяч пасажирів

Після відновлення роботи Київського метрополітену кількість пасажирів у ньому зростає щодня в середньому на 100 тисяч людей. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Столичне метро вчора, в третій день після відновлення роботи, перевезло 536 тисяч пасажирів. А за перших два дні – загалом 773 тисячі. Тобто, щодня пасажиропотік у підземці зростає в середньому на 100 тисяч людей», - сказав мер.

Також він нагадав, що місто повністю відновило роботу наземного громадського транспорту.

«На лініях вже працюють 345 автобусів, 326 тролейбусів, 242 трамваї та понад 80 маршруток КП «Київпастранс». Перевозять пасажирів і маршрутні таксі приватних перевізників, їх понад 1 тисяча одиниць», - зазначив Кличко.

Нагадаємо, 25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

Як повідомляв «Главком», у понеділок у годину пік в метро було надзвичайно мало пасажирів. За перший день роботи підземкою скористалося 310 тисяч пасажирів.

А от 27 травня в ранкову годину пік у київському метро спостерігалося скупчення людей.

Столична влада попередила, що в метро, в години пік, щоб не створювати великого скупчення людей, тимчасово будуть обмежувати вхід на деякі станції.

З 23 травня Київ відновив роботу наземного пасажирського транспорту.