Третій день роботи київського метро: у підземці вже натовп людей (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Платформа станції метро «Лісова», ранок 27 травня Фото: Главком

Кількість пасажирів у метро повертається у докарантинний рівень

У середу, 27 травня, київський метрополітен працює третій день після двомісячної карантинної перерви.

Якщо у перші два дні в метро було дуже мало пасажирів, то сьогодні людей значно побільшало.

Так, о 8 годині ранку на станції «Лісова», яка вважається однією із найбільш завантажених станцій київського метро, на платформах утворився натовп. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Працівники метрополітену закликають пасажирів рівномірно розміщуватися по всій платформі.

Всі місця для сидіння у вагонах потягу зайняті вже на «Лісовій». Пасажири, які заходили на наступних станціях, вже стояли у вагонах.

У вестибюлях станцій метро постійно нагадують про заборону перебувати в громадському транспорті без маски. Пасажири дотримуються вимог, проте, сьогодні на станції «Лісова» вже не було працівників метро, які не пускали людей без захисних масок.

Нагадаємо, 25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

В метрополітені здійснили всі необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів.

Мер Києва Віталій Кличко зранку проїхався в метро та показав відео із підземки.

Як повідомляв «Главком», у понеділок у годину пік в метро було надзвичайно мало пасажирів. За перший день роботи підземкою скористалося 310 тисяч пасажирів.

У Київському метрополітені підрахували, що за час перебування два місяці на карантині підземка зазнала збитків на суму 600 млн гривень.