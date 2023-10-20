У Київському крематорії нарешті розпочався ремонт: КМДА розповіла подробиці

Зали для прощання з померлими мають намір привести до ладу протягом двох тижнів

Мешканці столиці та військові скаржаться на зовнішній і внутрішній стан Київського крематорію на Байковому цвинтарі, який залишається незмінно плачевним з 2014 року. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв у коментарі «ТСН» розповів, коли планують відремонтувати єдиний у місті крематорій.

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Він повідомив, що на території ритуальної служби спеціалізованого КП «Київський крематорій» вже розпочали ремонтні роботи. За словами Пантелеєва, обидві зали для прощання з померлими планують привести до ладу протягом двох тижнів, і визнав, що критика військових щодо зовнішнього вигляду крематорію є справедливою.

«Будівлі крематорію зведені ще в 1970-х роках, тобто їм майже пів століття. Безумовно, вони потребують повноцінного оновлення, що ми і планували зробити 2021 року. Однак будівлі були визнані об’єктами культурної спадщини, адже створені за унікальним проєктом. Це суттєво ускладнює проведення будь-яких ремонтних робіт, оскільки державні норми вимагають здійснити комплексну реставрацію, що супроводжуватиметься науковими дослідженнями. І ми вже виконали низку процедурних і дослідницьких робіт, щоб уже наступного року проводити реставрацію», – зазначив заступник голови КМДА.

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За його словами, зараз у прощальних залах виконують поточний ремонт, щоб покращити їх зовнішній вигляд.

«Критика військових, до яких велика повага і вдячність, є об’єктивною. І ми зараз максимально оперативно виправляємо ситуацію – очищаємо, фарбуємо, замінюємо деякі елементи. Тобто все, що не вплине на подальшу реставрацію, проте покращить зовнішній вигляд приміщень, де прощаються з українськими воїнами», – повідомив Пантелеєв.

Чиновник додав, що ремонтний процес попередньо займе до двох тижнів, зали ремонтуватимуть почергово, при цьому бюджетних коштів на це не залучають.

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На офіційному порталі Києва виклали фото проведення робіт

Варто додати, що представники благодійного фонду «Янголи Азову» розповідали, що до приміщення крематорію не можуть дістатися люди на інвалідних візках і милицях, які приїздять на похорон побратимів зі столичних шпиталів. Бруківка, якою викладена територія навколо крематорію, в багатьох місцях вивалюється, через що люди можуть впасти.

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Військові зазначили, що такою ситуація є від 2014 року і нічого не міняється. За словами волонтерів, взимку до зали прощання залітає сніг, а підлога перетворюється на суцільний каток, бо система зливостоків тут уже багато років не працює. Також у залі критично бракує лавок, де б могли присісти родичі померлого або ж люди з пораненням, які прийшли на похорон.

Роками не міняється інтер’єр зали – штучним квітам, які прикрашають стіну, вже дуже багато років. Міські чиновники з ремонтом не поспішали, бо, за їхніми словами, люди у столиці помирають щодня, тому проблематично зупинити роботу єдиного в місті крематорію.