Перейменування Повітрофлотського проспекту: кияни протестують проти рішення влади

На голосуванні серед киян перемогла назва Повітрянофлотський проспект, проте влада пропонує переназвати проспект на честь Європейського Союзу

Мер столиці Віталій Кличко зареєстрував у Київській міській раді проєкт рішення, яким пропонує перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу. Уже 5 жовтня на засіданні Київрада голосуватиме за перейменування проспекту, проте це спричинило чимало суперечок та дискусій.

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Перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Євросоюзу було ідеєю партії «Європейська солідарність». Опоненти партії Порошенка обурювались тим, що це насправді спроба закарбувати на карті столиці назву політичної сили, яка й висувала цю ідею. Перед цим «Європейська солідарність» також наполегливо блокувала перейменування вулиці Московської в Києві на вулицю Князів Острозьких. Тоді партія теж вимагала назвати вулицю, на якій розташований її офіс, на честь ЄС.

У цьому контексті варто згадати, що в столиці є Європейська площа. І це історична назва цієї площі, яка була ще з 1851 року, пов'язана вона з готелем «Європа», який там розташовувався. І це ще раз свідчить про зв’язки з Європою набагато довші, ніж інколи комусь видається.

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Ідея дати Повітрофлотському проспекту назву Європейського Союзу довго дискутувалася експертною комісією. Вона на початку роботи визначила принципи визначення об’єктів топоніміки, які підлягають перейменуванню: відповідно до них був затверджений перелік. Повітрофлотського проспекту у цьому переліку не було, хоча була пропозиція уточнити назву проспекту на Повітрянофлотський відповідно до правил українського правопису.

«Ті зауваження, які висловлювали експерти, – важливі. Вони стосуються в першу чергу збереження історичного топонімічного ландшафту цієї частини Києва. Даний проспект – не тільки дорога до аеропорту ім. Сікорського у Жулянах, де базувався Повітряний флот УНР у 1917 році, а й великий простір на мапі міста, пов’язаний із нашою авіацією та досягненнями України у цій царині», – розповіла «Главкому» депутатка Київради Вікторія Муха.

Голосування у додатку «Київ Цифровий» засвідчило: 38% киян проголосували за Повітрянофлотський, 30% – за ЄС. Проте, як повідомляв Рух «Чесно», «Європейська солідарність» навесні намагалися вплинути на результати голосування у «Київ Цифровий» – запустили рекламу на всю країну, мобілізували партійні осередки. За перейменування Повітрофлотського проспекту в Києві на проспект ЄС голосувала рекордна кількість іногородніх, 79%. Переміг все одно інший варіант – Повітрянофлотський проспект.

Наразі голова експертної топонімічної комісії м. Києва Олександр Алфьоров зареєстрував петицію з вимогою:

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відкликати проєкт рішення Кличка про перейменування проспекту всупереч волі громади Києва;

не ухвалювати рішення стосовно перейменування до завершення повторного рейтингового голосування у «Києві Цифровому»;

залучити до розгляду військовослужбовців Повітряних Сил ЗСУ, які запропонували перейменування Повітрофлотського проспекту на честь героїв Повітряних Сил ЗСУ.

За перші два дні петиція вже набрала необхідну кількість голосів.

Тобто 5 жовтня на сесії Київради розглянуть кілька питань. Серед них – звернення до Президента України з пропозицією надати 40 бригаді тактичної авіації почесну назву «Привид Києва», а також сумнозвісне перейменування Повітрофлотського проспекту. Тобто однією рукою Київрада буде просити прославити легендарних «Привидів Києва», а другою – відправить їхню ж пропозицію назвати проспект на честь Повітряних Сил у смітник.

Зазначимо, що ЗСУ підтримали ідею назвати київський проспект на честь Повітряних Сил.

«З метою встановлення історичної та соціальної справедливості, відзначення особливих бойових заслуг, мужності, відваги та героїзму особового складу Повітряних Сил ЗСУ, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, вважаю за доцільне підтримати ініціативу щодо перейменування Повітрофлотського проспекту в місті Київ на проспект Повітряних Сил», – зазначив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Нагадаємо, парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією. Закон передбачає заборону присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта.