На Львівщині й Рівненщині є влучання, у Черкасах зруйновано готель: наслідки атаки

У столиці уламки ворожих ракет влучили у житловий будинок

На світанку 21 вересня ворог атакував Україну ракетами. У Черкасах унаслідок ворожого удару зруйнована будівля готелю, у Києві та області виникли пожежі через падіння уламків ракет, є влучання у Львівській та Рівненській областях. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Черкаси

У Черкасах внаслідок ракетного удару знищено готель – виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку. Постраждало сім осіб та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано одну особу. Усі служби працюють на місці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Черкасах триває рятувальна операція внаслідок удару російських ракет – під завалами зруйнованої будівлі може бути до 29 людей.

Київ

У столиці в результаті падіння уламків є пошкодження у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському районах. У Дарницькому районі виникли загоряння. Є постраждалі: сім осіб, зокрема дитина.

Наслідки падіння уламків в Дарницькому районі фото: КМВА

Столичний міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі медики госпіталізували 18-річну дівчину та 9-річну дитину (дівчинку). Уламки влучили в будинок поруч з об'єктом інфраструктури. Крім того, сталася пожежа на СТО. Також загорілися дві автівки. Вибиті вікна у двоповерховому будинку поруч. Постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає.

Уламок російської ракети в одному з районів Києва фото: Суспільне

На Київщині в результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектору. Двоє людей поранено.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Харків

У Харкові в результаті атаки зруйновано складську будівлю. Постраждало дві особи.

Херсон

Також ворог атакував Херсон. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитку, коли люди ще спали. Станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів.

Рівненщина

Є влучання та пошкодження також на Рівненщині. Усі відповідні служби працюють.

Львівщина

У Львівській області ворог завдав удар по промисловій зоні, є руйнування та загоряння. У Дрогобич влучили три російські ракети, повідомив голова Львівської ОВА. Дві у промисловий обʼєкт, а одна – у приватний двоповерховий склад. Горять цех і склад, зруйнована триповерхова будівля. Постраждалих, ймовірно, немає.

Нагадаємо, на світанку 21 вересня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів. Згодом місцева влада повідомила про щонайменше шість прильотів.

Також у Черкаській області пролунали вибухи. Російські терористи завдали ракетного удару по Черкасах.

Крім того, у Києві гриміли вибухи. Росія завдала чергового ракетного удару по столиці. У небі над містом та його околицями сили протиповітряної оборони знищили 20 ворожих цілей.

Зауважимо, триває 575-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. З початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.