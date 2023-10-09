У Києві через сильний вітер впала зупинка (фото)

Після того, як зупинка опинилася на дорозі небайдужі перехожі прибрали її з проїжджої частини та залишили біля будівлі ТРЦ

На Оболоні від пориву вітру впав зупинковий комплекс громадського транспорту

У Києві на Оболоні, в неділю, 8 жовтня, біля ТРЦ Dream berry від поривів вітру впав зупинковий комплекс громадського транспорту. Про це повідомили в соцмережах.

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«Впав від пориву вітру зупинковий комплекс біля фіолетового Дріму на Мінській! Зараз там молодь влаштувала фотозону», – йдеться в повідомлені.

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В неділю, 8 жовтня, біля ТРЦ DREAM berry від поривів вітру впав зупинковий комплекс громадського транспорту фото з соцмереж

Після того, як зупинка опинилася на дорозі небайдужі перехожі прибрали її з проїжджої частини та залишили біля будівлі ТРЦ.

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Нагадаємо, в Оболонському районі змінено рух громадського транспорту – під час проведення робіт із реконструкції розв’язки на перетині вул. Богатирської та Полярної гусеничний кран втратив керування і перекинувся на території будівельного майданчика, зачепивши верхівкою контактну тролейбусну мережу.

До слова, внаслідок негоди в Україні було знеструмлено сотні населених пунктів у семи регіонах, при цьому більшість відключень світла у домогосподарствах була зафіксована у Київській області.