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Що пити під час тривог? Кияни шоковані фонтанчиками в метро

Наталія Порощук
glavcom.ua
Що пити під час тривог? Кияни шоковані фонтанчиками в метро
Що пити під час тривог? Кияни шоковані фонтанчиками в метро
фото: Гліб Вишлінський/Facebook

«От у цьому вся нинішня київська влада. І щоб у смерті від зневоднення не були винні, і в можливому отруєнні – теж»

У київському метро, яке використовують як укриття під час повітряних тривог, заборонено споживати водопровідну воду без попереднього кип'ятіння зі спеціальних фонтанчиків, що розміщені на платформах станцій. Кияни обурилися, адже у разі сповіщення про ракетну небезпеку, потрібно мати чайник під рукою, а іншого альтернативного варіанту влада не придумала. Про це повідомляє Гліб Вишлінський у Facebook.

«От у цьому вся нинішня київська влада. І щоб у смерті від зневоднення не були винні, і в можливому отруєнні – теж. Звісно, люди мають бігти в укриття з чайником. Головне – ні за що не нести відповідальність», – написав чоловік.

Що пити під час тривог? Кияни шоковані фонтанчиками в метро фото 1
фото: Гліб Вишлінський/Facebook

Користувачі соцмереж у коментарях підтримали чоловіка та висловлюють своє обурення.

Що пити під час тривог? Кияни шоковані фонтанчиками в метро фото 2
Що пити під час тривог? Кияни шоковані фонтанчиками в метро фото 3
Що пити під час тривог? Кияни шоковані фонтанчиками в метро фото 4
скріншот коментарів

Нагадаємо, що двох дітей не пустили до сховища у столичній школі під час оголошення тривоги, оскільки вони хотіли взяти з собою собаку. Директорка навчального закладу пояснила дану ситуацію тим, що в правилах не дозволено пускати тварин в укриття. Згідно з Порядком заповнення та перебування в спорудах фонду споруд цивільного захисту, у бомбосховища не можна приводити тварин.

Теги: Київ вода укриття

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