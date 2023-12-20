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Який нині вигляд має міст-хвиля на Оболоні: фото

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Який нині вигляд має міст-хвиля на Оболоні: фото
Знімки з будівництва хвилеподібного мосту на Оболоні
фото: Павло Авдокушин/Facebook

Об'єкт планують відкрити у травні, разом із зоною відпочинку на Оболонській набережній

У Києві триває будівництво моста-хвилі на Оболонський острів. Його відкриття планується у травні. Світлини з будівництва 19 грудня опублікував журналіст Павло Авдокушин у Facebook.

Директор КП «Плесо» В'ячеслав Савицький у коментарі виданню «Вечірній Київ» повідомив, що будівництво моста-хвилі на Оболонський острів має завершитися у травні. На День Києва, 26 травня, його планують відкрити разом із зоною відпочинку на Оболонській набережній.

Відомо, що міст матиме підсвітку і складатиметься з п’яти хвиль. Ширина пішохідного об'єкта становитиме 4 м, довжина – 164 м. Конструкцію обіцяють зробити комфортною для пересування, а сам острів облаштують як зону відпочинку зі збереженням природної екосистеми.

За словами журналіста Павла Авдокушина, будівельники вже завершили складання несучої металевої конструкції мосту. Також він показав світлини з будівництва, зроблені 19 грудня.

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Знімки з будівництва хвилеподібного мосту на Оболоні
фото: Павло Авдокушин/Facebook

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко висловив сподівання, що вже цьогоріч кияни та гості столиці побачать «ще одну перлину зеленого і гарного Києва. За його словами, столиця розвиває велику рекреаційну зону, що складається з парку Наталка, набережної й Оболонського острову, куди вестиме новий хвилеподібний міст.

Також повідомлялося, що ремонт мосту Метро в Києві планують виконати наступного року. У КМДА запевнили, що заплановане на 2024 рік виконання робіт із підсилення опор мосту Метро не вплине на роботу метрополітену.

До слова, 1 грудня у столиці відкрито рух Подільсько-Воскресенським мостом.

Теги: будівництво міст Київ

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