Стало відомо, скільки цивільних загинуло в Києві від початку повномасштабної війни

Ворог тільки за цей, 2023 рік, здійснив 73 повітряні атаки на столицю

З початку повномасштабного вторгнення в столиці загинули майже 70 людей. Третина з них – цього тижня. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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За даними Попко, з початку повномасштабної війни в столиці пролунало 939 сирен повітряної тривоги.

«Загальна тривалість тривог склала майже 1097 години. Тобто, сумарно понад 45 днів! Півтора місяця безперервних сирен!», – повідомив він.

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Начальник КМВА зауважив, що в період від 24.02.2022 до 31.12.2023, у Києві через війну загинули 69 людей, з них третину цього тижня. Ще 294 мешканця столиці отримали поранення, з яких 146 у 2023 році.

Загалом Попко зауважив, що ворог тільки за цей, 2023 рік, здійснив 73 повітряні атаки на місто. Під час яких застосував по Києву понад 800 засобів ураження. З них:

понад 50 балістичних та аеробалістичних ракет;

понад 260 крилатих ракети різних типів;

майже 500 ударних БпЛА.

«Силами і засобами протиповітряної оборони було знищено приблизно 98% усіх повітряних цілей!», – повідомив він.

Нагадаємо, триває 676-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосувує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки, збільшив кількість авіаційних ударів.

Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 12 ракетних та 58 авіаційних ударів, у тому числі ударними дронами типу Shahed-136/131, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура.