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Ворог атакував столицю: уламки впали у двох районах

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ворог атакував столицю: уламки впали у двох районах
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Є кілька викликів медиків в Дарницький та Шевченківський район

У Києві пролунала серія вибухів у ніч проти 11 грудня, після яких було оголошено повітряну тривогу. Попередньо, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Дарницькому та Голосіївському районах. Про це повідомляє КМВА (Київська міська військова адміністрація).

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що екстренні служби слідують на виклик в Голосіївському районі, де, за повідомленням людей, уламок ракети пошкодив дах житлового будинку.

«Також є кілька викликів медиків в Дарницький та Шевченківський район. Швидкі слідують на місця», – додав Кличко.

Пізніше  в КМВА повідомили, що у Дарницькому районі в житловому будинку вибиті шибки, попередньо уламками скла травмувалась дитина та двоє дорослих.

Підрозділи ДСНС працюють на місцях викликів.

Також Кличко повідомив, що у Дарницькому районі один чоловік постраждав, осколкове поранення. Медики надають допомогу на місці.

Мер столиці зазначив, що внаслідок атаки ворога уламок ракети пошкодив у Дарницькому районі недобудовану будівлю. Пожежу там оперативно загасили. 

Також у Дарницькому районі наразі є двоє постраждалих – чоловік та жінка. Їм медики надали допомогу на місці. 

Як повідомлялося, у столиці пролунала серія вибухів у ніч проти 11 грудня, після яких було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.

Нагадаємо, вранці 8 грудня після тривалої паузи у 79 днів, ворог поновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. 

Теги: уламки ракет Київ ворог Віталій Кличко

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