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У Києві лунають вибухи, працює ППО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Києві лунають вибухи, працює ППО
Небо Києва, у місті працює ППО

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку для Київщини

Уранці 29 грудня в Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Повідомляється, що в Києві працює ППО. 

У Києві лунають вибухи, працює ППО фото 1

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку для Київщини.

Київська обласна військова адміністрація повідомляє, що в регіоні працює ППО.

«Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО», – йдеться в повідомленні.

Влада закликає мешканців Київщини перебувати в укриттях та не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Нагадаємо, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

«Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!» – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Теги: Київ тривога небезпека укриття Віталій Кличко

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