На Київщині завтра суттєво зміниться погода

У вівторок піде дощ та мокрий сніг

Жителям Києва та області у вівторок, 2 січня, варто чекати на похолодання. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Завтра на Київщині буде хмарно. Уночі йтиме помірний дощ та мокрий сніг, місцями очікується налипання мокрого снігу. Вдень – невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер подме західний, північно-західний – 7-12 м/с, місцями пориви сягатимуть 15-18 м/с.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Температура по області вночі та вдень становитиме від 3°С тепла до 2°С морозу. У Києві вночі та вдень очікується близько 0°С.

Нагадаємо, що в Києві 30 грудня 2023 року зафіксували три температурні рекорди, середньодобова температура повітря відповідала показникам 1 квітня.