На Київщині завтра суттєво зміниться погода
У вівторок піде дощ та мокрий сніг
Жителям Києва та області у вівторок, 2 січня, варто чекати на похолодання. Про це повідомив Укргідрометцентр.
Завтра на Київщині буде хмарно. Уночі йтиме помірний дощ та мокрий сніг, місцями очікується налипання мокрого снігу. Вдень – невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер подме західний, північно-західний – 7-12 м/с, місцями пориви сягатимуть 15-18 м/с.
Температура по області вночі та вдень становитиме від 3°С тепла до 2°С морозу. У Києві вночі та вдень очікується близько 0°С.
Нагадаємо, що в Києві 30 грудня 2023 року зафіксували три температурні рекорди, середньодобова температура повітря відповідала показникам 1 квітня.
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