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Понад 20 людей загинули внаслідок атаки на Київ 29 грудня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Понад 20 людей загинули внаслідок атаки на Київ 29 грудня
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки воржого удару по столиці
фото: ДСНС

Рятувальники дістали з-під завалів ще два тіла

Кількість загиблих унаслідок російської атаки на столицю 29 грудня зросла до 21 особи. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація в Telegram.

«Загиблих від російських ракет в Києві вже 21. Рятувальники дістали з-під завалів ще два тіла», – йдеться в повідомленні.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, у понеділок, 1 січня, в Києві буде оголошене днем жалоби. Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців Києва.

Як повідомлялося, зранку 29 грудня під час масованого удару по Україні силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей. 

Унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці. Також у Києві через атаку росіян пошкоджено станцію метро. 

Відомо, що 29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки на Україну. Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

У суботу, 30 грудня, у Дніпрі, Одесі та Запоріжжі оголошено день жалоби.

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Теги: Київ обстріл війна

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