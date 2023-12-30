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Обстріл столиці: кількість загиблих зросла до 17 людей

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Обстріл столиці: кількість загиблих зросла до 17 людей
Увечері 30 грудня рятувальники виявили ще одного загиблого
фото: ДСНС

1 січня в Києві оголошене днем жалоби

Кількість загиблих у результаті атаки на столицю 29 грудня зросла до 17 осіб. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. 

«Рятувальники виявили ще одного загиблого. Вже сімнадцять життів мирних мешканців забрав ракетний удар російських нелюдів», – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що пошукова операція ще триває. 

Нагадаємо, у понеділок, 1 січня, в Києві буде оголошене днем жалоби. Про це оголосив мер столиці Віталій Кличко.

Міський голова зазначив, що атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців Києва.

Нагадаємо, зранку 29 грудня під час масованого удару по Україні силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей. 

Унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.

Також у Києві через атаку росіян пошкоджено станцію метро. 

29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки на Україну. Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

У суботу, 30 грудня, у Дніпрі, Одесі та Запоріжжі оголошено день жалоби.

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Теги: смерть Київ рятувальники

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