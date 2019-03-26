У Кличка пояснили причини демонтажу мосту на Осокорках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Демонтаж мосту на вул. Григоренка Фото: Комітет протидії незаконним забудовам

Під’їзна дорога була зведена незаконно та загрожувала руйнуванню кількох каналізаційних колекторів

Під’їзна дорога з улаштуванням естакади з пальовими фундаментами на перетині вулиці Колекторної та проспекту Петра Григоренка є незаконною та загрожувала виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру через загрозу руйнування колекторів. Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації.

«Наразі конструкції під’їзної дороги розбираються, відповідні служби проведуть обстеження технічного стану колекторів, а також забезпечать огородження території охоронної зони колекторів, а перевезення будівельних матеріалів та будівельної техніки має відбуватися за іншою схемою. За територією здійснюється постійний нагляд», - зазначили у КМДА.

Повідомляється, що відповідні рішення та доручення були надані під час засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, на перетині вулиці Колекторної та проспекту Петра Григоренка будується об’єкт житлового і соціально-побутового призначення. Для потреб будівництва була зведена під’їзна дорога, під якою розташований напірний каналізаційний колектор діаметром 1,6 м та самопливний каналізаційний колектор, що транспортують стічні води з правого берега Києва та Київської області.

За інформацією ПрАТ «АК «Київводоканал» під’їзна дорога побудована та експлуатувалась для перевезення великогабаритними транспортними засобами будівельних матеріалів та інших вантажів із надмірною вагою.

Розташування дороги та транспортування нею вантажів загрожувало порушенням технічного стану колекторів. Пошкодження колекторів могло спричинити не лише припинення каналізування усієї правобережної частини міста Києва, а й загрожувало життю та здоров’ю людей.

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві повідомив, що відповідно до наявної проектної документації, на підставі якої видавалися дозволи на виконання будівельних робіт на об’єкті, будівництво мостового шляхопроводу не передбачено. Крім того, не була передана земельна ділянка під зведення мостового шляхопроводу.

Як повідомлялося, 25 березня почався демонтаж мосту на вул. Григоренка, через який забудовники їздили до озер на Осокорках.

Нагадаємо, 31 січня 2019 року депутати Київради ухвалили рішення про розірвання договору оренди землі зі скандальним забудовником Осокорків компанією «Контактбудсервіс».

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування депутати погодили проект рішення, який передбачає створення ландшафтного заказника місцевого значення «Осокорківські луки».

Згідно з проектом рішення, ландшафтний заказник пропонується створити на південь від озера Тягле та вулиці Колекторної в Дарницькому районі Києві. Він матиме орієнтовну площу 148 га.

Читайте також матеріал «Главкома»