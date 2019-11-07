У Кличка розповіли подробиці конфлікту навколо аварійного гуртожитку (відео)



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7 листопада у гуртожитку на Польовій сталися сутички Фото: Олександр Барабашко, Facebook

Будівля гуртожитку давно перебуває у приватній власності

Будівля аварійного гуртожитку на вулиці Польовій у Солом’янському районі Києва перебуває в приватній власності. Представники ж виконавчої служби, які приїхали сьогодні вранці виселяти мешканців, отримали рішення суду. Про це на засіданні Київради повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, інформує пресслужба КМДА.

«Ця будівля давно перебуває у приватній власності і не є на балансі міста. Але місто намагається допомогти. Людям давно було запропоновано переселитися в гуртожиток на вулиці Академіка Туполєва. Неодноразово ми проводили зустрічі, переконували людей. Адже гуртожиток на Польовій – непридатний для проживання. Там не можна увімкнути тепло, там велика проблема з електрикою. Там просто небезпечно жити», – зазначив Поворозник.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко на сесії Київради заявив, що осіб, які намагалися провокувати і силою виселяти людей з гуртожитку на вулиці Польовій, затримала поліція.

Також Кличко звернувся до правоохоронців з вимогою проконтролювати законність дій виконавчої служби та не допустити силового протистояння на вулиці Польовій.

Столичні правоохоронці з’ясовують обставини бійки біля гуртожитку на вулиці Польовій у Солом’янському районі Києва.

Для з’ясування об’єктивних обставин цієї події до Солом’янського управління поліції доставлено 11 осіб.

Раніше стало відомо, що сьогодні на вулиці Польовій, 19/8 сталися сутички біля скандального гуртожитку.

На викладеному у групі «Гуртожиток м. Київ, вул. Польова, буд. 19/8» у Facebook відео видно, як люди у формі захопили гуртожиток і не пускають мешканців до будинку. На першому поверсі побиті вікна та двері.

Мешканці повідомили, що до гуртожитку увірвались представники виконавчої служби з «тітушками», які побили людей та змусили їх вийти з будинку. «Тітушки» застосували проти мешканців гуртожитку сльозогінний газ.