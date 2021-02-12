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    Думки вголос

    Як повернути Лавру, що нині слугує комерційним та ідеологічним інтересам Кремля

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Як повернути Лавру, що нині слугує комерційним та ідеологічним інтересам Кремля

    На території Лаври заробляються колосальні кошти, котрі ідуть в кишеню наміснику Павлу, на суперлюксові автомобілі

    А ви знаєте, що 11 липня 2013 року українська держава, тобто ми з вами, у особі Кабміну просто взяла і офіційно подарувала Московській церкві Лавру?

    Простим своїм рішенням Кабінет міністрів передав підрозділам Російської православної церкви «у безоплатне користування» Ближні і Дальні печери, ряд храмів, обслуговуючі споруди, включно з магазинами і туалетами.

    Передав і корпуси лікарні, звідки християнські, гг, священики повиганяли хворих.

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    Як повернути Лавру, що нині слугує комерційним та ідеологічним інтересам Кремля
    Як повернути Лавру, що нині слугує комерційним та ідеологічним інтересам Кремля
    Як повернути Лавру, що нині слугує комерційним та ідеологічним інтересам Кремля
    Як повернути Лавру, що нині слугує комерційним та ідеологічним інтересам Кремля

    На території Лаври зараз готелі, ресторани, крамниці, виробничі цехи. Побудовані незаконно, фактично – через спотворення, знищення об’єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, котрим є Лавра.

    До того ж на цьому всьому заробляються колосальні кошти, котрі ідуть в кишеню наміснику Павлу, на суперлюксові автомобілі.

    Свого часу звертався до КМУ, щоб це розпорядження було скасовано.

    Ось список державного майна, котре нині слугує комерційним та ідеологічним інтересам Кремля:

    1. Лабораторний корпус
    2. Лікувальний корпус
    3. Матеріальний склад
    4. Башта водонапірна
    5. Огорожа
    6. Ворота
    7. Автоклавна
    8. Котельня
    9. Підвал
    10. Доріжка асфальтна
    11. Хрестовоздвиженська церква, корпус № 36
    12. Галерея та вхід до Ближніх печер, корпус № 37
    13. Вхід в галерею до Ближніх печер, корпус № 37а
    14. Дзвіниця на Ближніх печерах (Ковніровська), корпус № 38
    15. Крамниця для продажу ікон та книжок, корпус № 39
    16. Вхід до Ближніх печер, корпус № 41
    17. Будинок доглядача Ближніх печер, корпус № 42
    18. Братські келії, корпус № 43
    19. Братський корпус на Ближніх печерах, корпус № 44
    20. Кам’яна огорожа монастирського саду, корпус № 44а
    21. Братські келії на Ближніх печерах, корпус № 45
    22. Братські келії, корпус № 46
    23. Сторожка на Ближніх печерах, корпус № 46а
    24. Каплиця над артезіанською свердловиною, корпус № 47
    25. Трапезна церква Ближніх печер, корпус № 48
    26. Тепла церква на Ближніх печерах, корпус № 48а
    27. Будинок доглядача Дальніх печер, корпус № 49
    28. Келії на Дальніх печерах, корпус № 50
    29. Келії на Дальніх печерах, корпус № 51
    30. Келії на Дальніх печерах, корпус № 52
    31. Келії на Дальніх печерах, корпус № 53
    32. Келії гостинного двору, корпус № 54
    33. Келії гостинного двору, корпус № 55
    34. Келії гостинного двору, корпус № 56
    35. Келії гостинного двору, корпус № 57
    36. Келії гостинного двору, корпус № 58
    37. Церква Різдва Богородиці, корпус № 59
    38. Келії гостинного двору, корпус № 60
    39. Аркада-галерея на Дальніх печерах біля церкви Різдва Богородиці, корпус № 61
    40. Дзвіниця на Дальніх печерах (Ковніровська), корпус № 62
    41. Келії гостинного двору, корпус № 63
    42. Келії гостинного двору (свічковий завод), корпус № 64
    43. Господарська будівля гостинного двору, корпус № 64а
    44. В’їзна брама на територію Ближніх печер, корпус № 64б
    45. Галерея до Дальніх печер, корпус № 66
    46. Вхід до Дальніх печер, корпус № 66а
    47. Аннозачатіївська церква, корпус № 67
    48. Лікарня з церквою для прихожан, корпус № 68
    49. Келії гостинного двору, корпус № 69
    50. Сучасний будинок, корпус № 70
    51. Келії гостинного двору, корпус № 71
    52. Сторожка гостинного двору, корпус № 71а
    53. Західна в’їзна брама та огорожа на в’їзді до Нижньої Лаври, корпус № 71б
    54. Огорожа на в’їзді до Нижньої Лаври, корпус № 71в
    55. Галерея від Ближніх до Дальніх печер, корпус № 72
    56. Вхід в галерею від Ближніх до Дальніх печер, корпус № 72а
    57. Вхід до Дальніх печер (мощесушилка), корпус № 73
    58. Ротонда підпірної стіни Дебоскета, корпус № 74
    59. Ротонда з входом до галереї від Ближніх до Дальніх печер, корпус № 74а
    60. Каплиця Святого Антонія, корпус № 75
    61. Каплиця Святого Феодосія, корпус № 76
    62. Підпірна стіна Дебоскета, корпус № 77
    63. Огорожа підпірної стіни Дебоскета, корпус № 77а
    64. Сходи підпірної стіни Дебоскета, корпус № 77б
    65. Каплиця на могилі генерал-губернатора О. П. Безака, корпус № 78
    66. Лабіринт Ближніх печер, корпус № 90
    67. Лабіринт Дальніх печер, корпус № 91
    68. Фортечні мури навколо Нижньої Лаври, корпус № 93
    69. Північна в’їзна брама, корпус № 93а
    70. Огорожа від  підпірної стіни Дебоскета до оборонної стіни, корпус № 93б
    71. Водосвятний ківорій на Дальніх печерах, корпус № 96
    72. Ротонда на Ближніх печерах, корпус № 97
    73. Келії гостинного двору, корпус № 98
    74. Трансформаторна підстанція, корпус № 98б
    75. Келії, корпуси № 99, 99а
    76. Склеп Васильчикових
    77. Гранітне замощення території Ближньопечерної площі
    78. Туалет № 1
    79. Туалет № 2
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Київ ЮНЕСКО Києво-Печерська лавра
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