Як повернути Лавру, що нині слугує комерційним та ідеологічним інтересам Кремля

На території Лаври заробляються колосальні кошти, котрі ідуть в кишеню наміснику Павлу, на суперлюксові автомобілі

А ви знаєте, що 11 липня 2013 року українська держава, тобто ми з вами, у особі Кабміну просто взяла і офіційно подарувала Московській церкві Лавру?

Простим своїм рішенням Кабінет міністрів передав підрозділам Російської православної церкви «у безоплатне користування» Ближні і Дальні печери, ряд храмів, обслуговуючі споруди, включно з магазинами і туалетами.

Передав і корпуси лікарні, звідки християнські, гг, священики повиганяли хворих.

На території Лаври зараз готелі, ресторани, крамниці, виробничі цехи. Побудовані незаконно, фактично – через спотворення, знищення об’єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, котрим є Лавра.

До того ж на цьому всьому заробляються колосальні кошти, котрі ідуть в кишеню наміснику Павлу, на суперлюксові автомобілі.

Свого часу звертався до КМУ, щоб це розпорядження було скасовано.

Ось список державного майна, котре нині слугує комерційним та ідеологічним інтересам Кремля:

Лабораторний корпус Лікувальний корпус Матеріальний склад Башта водонапірна Огорожа Ворота Автоклавна Котельня Підвал Доріжка асфальтна Хрестовоздвиженська церква, корпус № 36 Галерея та вхід до Ближніх печер, корпус № 37 Вхід в галерею до Ближніх печер, корпус № 37а Дзвіниця на Ближніх печерах (Ковніровська), корпус № 38 Крамниця для продажу ікон та книжок, корпус № 39 Вхід до Ближніх печер, корпус № 41 Будинок доглядача Ближніх печер, корпус № 42 Братські келії, корпус № 43 Братський корпус на Ближніх печерах, корпус № 44 Кам’яна огорожа монастирського саду, корпус № 44а Братські келії на Ближніх печерах, корпус № 45 Братські келії, корпус № 46 Сторожка на Ближніх печерах, корпус № 46а Каплиця над артезіанською свердловиною, корпус № 47 Трапезна церква Ближніх печер, корпус № 48 Тепла церква на Ближніх печерах, корпус № 48а Будинок доглядача Дальніх печер, корпус № 49 Келії на Дальніх печерах, корпус № 50 Келії на Дальніх печерах, корпус № 51 Келії на Дальніх печерах, корпус № 52 Келії на Дальніх печерах, корпус № 53 Келії гостинного двору, корпус № 54 Келії гостинного двору, корпус № 55 Келії гостинного двору, корпус № 56 Келії гостинного двору, корпус № 57 Келії гостинного двору, корпус № 58 Церква Різдва Богородиці, корпус № 59 Келії гостинного двору, корпус № 60 Аркада-галерея на Дальніх печерах біля церкви Різдва Богородиці, корпус № 61 Дзвіниця на Дальніх печерах (Ковніровська), корпус № 62 Келії гостинного двору, корпус № 63 Келії гостинного двору (свічковий завод), корпус № 64 Господарська будівля гостинного двору, корпус № 64а В’їзна брама на територію Ближніх печер, корпус № 64б Галерея до Дальніх печер, корпус № 66 Вхід до Дальніх печер, корпус № 66а Аннозачатіївська церква, корпус № 67 Лікарня з церквою для прихожан, корпус № 68 Келії гостинного двору, корпус № 69 Сучасний будинок, корпус № 70 Келії гостинного двору, корпус № 71 Сторожка гостинного двору, корпус № 71а Західна в’їзна брама та огорожа на в’їзді до Нижньої Лаври, корпус № 71б Огорожа на в’їзді до Нижньої Лаври, корпус № 71в Галерея від Ближніх до Дальніх печер, корпус № 72 Вхід в галерею від Ближніх до Дальніх печер, корпус № 72а Вхід до Дальніх печер (мощесушилка), корпус № 73 Ротонда підпірної стіни Дебоскета, корпус № 74 Ротонда з входом до галереї від Ближніх до Дальніх печер, корпус № 74а Каплиця Святого Антонія, корпус № 75 Каплиця Святого Феодосія, корпус № 76 Підпірна стіна Дебоскета, корпус № 77 Огорожа підпірної стіни Дебоскета, корпус № 77а Сходи підпірної стіни Дебоскета, корпус № 77б Каплиця на могилі генерал-губернатора О. П. Безака, корпус № 78 Лабіринт Ближніх печер, корпус № 90 Лабіринт Дальніх печер, корпус № 91 Фортечні мури навколо Нижньої Лаври, корпус № 93 Північна в’їзна брама, корпус № 93а Огорожа від підпірної стіни Дебоскета до оборонної стіни, корпус № 93б Водосвятний ківорій на Дальніх печерах, корпус № 96 Ротонда на Ближніх печерах, корпус № 97 Келії гостинного двору, корпус № 98 Трансформаторна підстанція, корпус № 98б Келії, корпуси № 99, 99а Склеп Васильчикових Гранітне замощення території Ближньопечерної площі Туалет № 1 Туалет № 2

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