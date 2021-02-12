Як повернути Лавру, що нині слугує комерційним та ідеологічним інтересам Кремля
На території Лаври заробляються колосальні кошти, котрі ідуть в кишеню наміснику Павлу, на суперлюксові автомобілі
А ви знаєте, що 11 липня 2013 року українська держава, тобто ми з вами, у особі Кабміну просто взяла і офіційно подарувала Московській церкві Лавру?
Простим своїм рішенням Кабінет міністрів передав підрозділам Російської православної церкви «у безоплатне користування» Ближні і Дальні печери, ряд храмів, обслуговуючі споруди, включно з магазинами і туалетами.
Передав і корпуси лікарні, звідки християнські, гг, священики повиганяли хворих.
На території Лаври зараз готелі, ресторани, крамниці, виробничі цехи. Побудовані незаконно, фактично – через спотворення, знищення об’єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, котрим є Лавра.
До того ж на цьому всьому заробляються колосальні кошти, котрі ідуть в кишеню наміснику Павлу, на суперлюксові автомобілі.
Свого часу звертався до КМУ, щоб це розпорядження було скасовано.
Ось список державного майна, котре нині слугує комерційним та ідеологічним інтересам Кремля:
- Лабораторний корпус
- Лікувальний корпус
- Матеріальний склад
- Башта водонапірна
- Огорожа
- Ворота
- Автоклавна
- Котельня
- Підвал
- Доріжка асфальтна
- Хрестовоздвиженська церква, корпус № 36
- Галерея та вхід до Ближніх печер, корпус № 37
- Вхід в галерею до Ближніх печер, корпус № 37а
- Дзвіниця на Ближніх печерах (Ковніровська), корпус № 38
- Крамниця для продажу ікон та книжок, корпус № 39
- Вхід до Ближніх печер, корпус № 41
- Будинок доглядача Ближніх печер, корпус № 42
- Братські келії, корпус № 43
- Братський корпус на Ближніх печерах, корпус № 44
- Кам’яна огорожа монастирського саду, корпус № 44а
- Братські келії на Ближніх печерах, корпус № 45
- Братські келії, корпус № 46
- Сторожка на Ближніх печерах, корпус № 46а
- Каплиця над артезіанською свердловиною, корпус № 47
- Трапезна церква Ближніх печер, корпус № 48
- Тепла церква на Ближніх печерах, корпус № 48а
- Будинок доглядача Дальніх печер, корпус № 49
- Келії на Дальніх печерах, корпус № 50
- Келії на Дальніх печерах, корпус № 51
- Келії на Дальніх печерах, корпус № 52
- Келії на Дальніх печерах, корпус № 53
- Келії гостинного двору, корпус № 54
- Келії гостинного двору, корпус № 55
- Келії гостинного двору, корпус № 56
- Келії гостинного двору, корпус № 57
- Келії гостинного двору, корпус № 58
- Церква Різдва Богородиці, корпус № 59
- Келії гостинного двору, корпус № 60
- Аркада-галерея на Дальніх печерах біля церкви Різдва Богородиці, корпус № 61
- Дзвіниця на Дальніх печерах (Ковніровська), корпус № 62
- Келії гостинного двору, корпус № 63
- Келії гостинного двору (свічковий завод), корпус № 64
- Господарська будівля гостинного двору, корпус № 64а
- В’їзна брама на територію Ближніх печер, корпус № 64б
- Галерея до Дальніх печер, корпус № 66
- Вхід до Дальніх печер, корпус № 66а
- Аннозачатіївська церква, корпус № 67
- Лікарня з церквою для прихожан, корпус № 68
- Келії гостинного двору, корпус № 69
- Сучасний будинок, корпус № 70
- Келії гостинного двору, корпус № 71
- Сторожка гостинного двору, корпус № 71а
- Західна в’їзна брама та огорожа на в’їзді до Нижньої Лаври, корпус № 71б
- Огорожа на в’їзді до Нижньої Лаври, корпус № 71в
- Галерея від Ближніх до Дальніх печер, корпус № 72
- Вхід в галерею від Ближніх до Дальніх печер, корпус № 72а
- Вхід до Дальніх печер (мощесушилка), корпус № 73
- Ротонда підпірної стіни Дебоскета, корпус № 74
- Ротонда з входом до галереї від Ближніх до Дальніх печер, корпус № 74а
- Каплиця Святого Антонія, корпус № 75
- Каплиця Святого Феодосія, корпус № 76
- Підпірна стіна Дебоскета, корпус № 77
- Огорожа підпірної стіни Дебоскета, корпус № 77а
- Сходи підпірної стіни Дебоскета, корпус № 77б
- Каплиця на могилі генерал-губернатора О. П. Безака, корпус № 78
- Лабіринт Ближніх печер, корпус № 90
- Лабіринт Дальніх печер, корпус № 91
- Фортечні мури навколо Нижньої Лаври, корпус № 93
- Північна в’їзна брама, корпус № 93а
- Огорожа від підпірної стіни Дебоскета до оборонної стіни, корпус № 93б
- Водосвятний ківорій на Дальніх печерах, корпус № 96
- Ротонда на Ближніх печерах, корпус № 97
- Келії гостинного двору, корпус № 98
- Трансформаторна підстанція, корпус № 98б
- Келії, корпуси № 99, 99а
- Склеп Васильчикових
- Гранітне замощення території Ближньопечерної площі
- Туалет № 1
- Туалет № 2