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    Часом скандально: президент розповів про переговори з Росією

    Володимир Зеленський розповів про переговори з Росією щодо закінчення війни - Часом скандально: президент розповів про переговори з Росією
    Володимир Зеленський розповів про переговори з Росією щодо закінчення війни
    фото: Офіс президента

    Суттєву допомогу в переговорному процесі надають міжнародні партнери, зазначив Зеленський

    Переговори України з Росією щодо завершення війни відбуваються фактично щоденно. Вони – дуже складні. Про це у нічному відеозверненні 22 березня сказав президент України Володимир Зеленський.

    «Продовжуємо працювати на різних рівнях і заради того, щоб спонукати Росію до миру. До припинення цієї жорстокої війни. Працюють українські представники на переговорах, які продовжуються фактично щодня. Це складно дуже. Часом – скандально. Але крок за кроком ідемо вперед», – зазначив глава держави.

    Він також подякував міжнародних партнерам.

    «Також я вдячний усім міжнародним посередникам, які борються за Україну, за Європу, за правду. Які доносять у Москву реальну картину. Чесну. І спонукають дивитися реалістично. На те, що відбувається в боях. І на те, що світ не зупиниться у захисті правди. Нашої правди», – сказав Зеленський.

    Президент нагадав, що цього тижня три важливі саміти: «Великої сімки», НАТО і ЄС.

    «Нові пакети санкцій, нова допомога. Будемо працювати, будемо боротися як тільки ми можемо. До останнього. Хоробро й відкрито. На всіх цих майданчиках. Із повною енергією», – резюмував Зеленський.

    Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про необхідність зустрічі Зеленського з Путіним, бо тільки вона є ключовою в тому, щоб в Україні був мир.

    21 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відмовляється виконувати ультиматуми Росії.

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    Теги: ЄС росія окупанти НАТО війна українці Володимир Зеленський Україна президент окупація радник Михайло Подоляк #stoprussia
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    Часом скандально: президент розповів про переговори з Росією