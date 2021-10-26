США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19
Американцям рекомендують уникати будь-яких міжнародних поїздок до країн четвертого рівня небезпеки без двох доз вакцинації
Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) відніс Україну до переліку країн із четвертим рівнем небезпеки, або ж «дуже високого ризику» для туристів щодо захворювання на коронавірус. Відповідне рішення було прийнято у понеділок, 26 жовтня, повідомляє CNN.
Список ризиків оновлюють щотижня. Минулого понеділка Україна перейшла з другого рівня до третього, а цього тижня опустилася ще на сходинку нижче.
Згідно з критеріями CDC, під категорію «Covid-19 Very High» четвертого рівня підпадають країни, у яких за останні 28 днів були понад 500 випадків на 100 тисяч жителів.
Загалом у списку високого ризику перебувають 77 країн. Американцям рекомендують уникати будь-яких міжнародних поїздок без двох доз вакцинації.
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Як відомо, 25 жовтня в Україні зафіксовано антирекорд смертей від коронавірусу, ще у 19 тис. українців підтвердили Covid-19. Також повідомляється, що понад 7 млн українців отримали дві дози вакцини від Covid-19. Загалом проведено понад 16 млн щеплень.
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