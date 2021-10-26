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    США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19

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    Окрім України, у список &laquo;дуже високого ризику&raquo; Covid-19 США віднесли ще 76 країн - США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19
    Окрім України, у список «дуже високого ризику» Covid-19 США віднесли ще 76 країн
    фото: Alamy Stock Photo

    Американцям рекомендують уникати будь-яких міжнародних поїздок до країн четвертого рівня небезпеки без двох доз вакцинації

    Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) відніс Україну до переліку країн із четвертим рівнем небезпеки, або ж «дуже високого ризику» для туристів щодо захворювання на коронавірус. Відповідне рішення було прийнято у понеділок, 26 жовтня, повідомляє CNN.

    Список ризиків оновлюють щотижня. Минулого понеділка Україна перейшла з другого рівня до третього, а цього тижня опустилася ще на сходинку нижче.

    Згідно з критеріями CDC, під категорію «Covid-19 Very High» четвертого рівня підпадають країни, у яких за останні 28 днів були понад 500 випадків на 100 тисяч жителів.

    Загалом у списку високого ризику перебувають 77 країн. Американцям рекомендують уникати будь-яких міжнародних поїздок без двох доз вакцинації.

    Зазначимо, МОЗ України дозволив вакцинувати дітей від Covid-19: кого і якою вакциною.

    Як відомо, 25 жовтня в Україні зафіксовано антирекорд смертей від коронавірусу, ще у 19 тис. українців підтвердили Covid-19. Також повідомляється, що понад 7 млн українців отримали дві дози вакцини від Covid-19. Загалом проведено понад 16 млн щеплень.

    До слова, новий варіант «Дельта»-штаму вже в Україні.

    Також у мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.

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    Теги: здоров'я США туризм Україна епідемія коронавірус
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    США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19