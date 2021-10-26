Понад 1,1 тис. нових хворих за добу: у Києві стрімко погіршується Covid-статистика

Минулої доби в Києві від коронавірусу померли 37 осіб

За минулу добу, 25 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1135 осіб. Це на 589 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 24 жовтня було зафіксовано 546 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 252 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 226 тис. осіб (за добу 25 жовтня – 314)

померли понад 5,9 тис. людей (за добу – 37)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 146 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 787 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 131 тис. осіб (за добу 25 жовтня – 233)

померли 3,1 тис. осіб (за добу – 26).

25 жовтня в Україні медики зафіксували понад 19 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,8 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

Зокрема, з 23 жовтня до 8 листопада припинено навчання у столичних школах. Канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.