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    Понад 1,1 тис. нових хворих за добу: у Києві стрімко погіршується Covid-статистика

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    Коронавірусні відділення столичних лікарень щодня поповнюються новими хворими - Понад 1,1 тис. нових хворих за добу: у Києві стрімко погіршується Covid-статистика
    Коронавірусні відділення столичних лікарень щодня поповнюються новими хворими
    Фото: glavcom.ua

    Минулої доби в Києві від коронавірусу померли 37 осіб

    За минулу добу, 25 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1135 осіб. Це на 589 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 24 жовтня було зафіксовано 546 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 252 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 226 тис. осіб (за добу 25 жовтня – 314)
    • померли понад 5,9 тис. людей (за добу – 37)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 146 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 787 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 131 тис. осіб (за добу 25 жовтня – 233)
    • померли 3,1 тис. осіб (за добу – 26).

    25 жовтня в Україні медики зафіксували понад 19 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,8 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

    Зокрема, з 23 жовтня до 8 листопада припинено навчання у столичних школах. Канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Понад 1,1 тис. нових хворих за добу: у Києві стрімко погіршується Covid-статистика