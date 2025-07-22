У мережі з'явилося відео моторошного ДТП на проспекті Соборності

Рятувальники деблокують пасажирів одного з понівечених автомобілів. 20 липня 2025 рік

На місці події працювали щонайменше дві бригади швидкої допомоги

Сьогодні, 22 липня, у мережі з'явилося відео моторошної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 20 липня близько 18:00 на столичному проспекті Соборності. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначено в описі до відео, причиною ДТП, імовірно, стала наявність кількох факторів, а саме: реверсивна смуга, перевищення швидкості та мокрий асфальт. Нагадаємо, що 20 липня у столиці йшов рясний дощ.

На опублікованих раніше кадрах ДТП можна побачити наслідки зіткнення, до ліквідації яких були залучені екстрені служби. Зокрема, на місці події працювали щонайменше дві бригади швидкої допомоги.

Очевидці також зафіксували, як рятувальники деблокували пасажирів одного з понівечених автомобілів.

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Нагадаємо, у Києві в лікарні померла жінка, яку ввечері, 19 липня, на пішохідній зоні вулиці Великої Васильківської збив автомобіль. За кермом перебував 24-річний працівник прокуратури Андрій Андрійович Молочний, у крові якого виявили 1,77 проміле алкоголю.

Інцидент стався, коли водій, рухаючись проти одностороннього руху, вилетів на тротуар і втулився автівкою Toyota разом зі збитою жінкою у будинок. Після зіткнення винуватець ДТП спробував втекти у темний провулок, але був затриманий.